Case, prezzi ancora in rialzo: Bologna più costosa di Roma

I prezzi degli immobili, sia per l’acquisto che per l’affitto, continueranno a salire. È quanto emerge dall’analisi di Immobiliare.it Insight, che ad ogni inizio anno stila un rapporto sul probabile andamento dei prezzi in dodici città italiane.

Acquisto

Per l’acquisto di una casa, il rialzo più consistente è a Catania, con un 6% in più rispetto allo scorso anno, seguita da Verona (+4,1%). Rialzi anche a Milano (+2%) e Roma (+1,1). A Catania, il prezzo al metro quadro cresce di circa 80 euro, con un costo medio di oltre 1.330€ al metro quadro. Milano rimane la città più cara con un prezzo medio di 5.500€. Rialzi anche a Napoli, Genova, Bari, Venezia, Torino e Bologna: il capoluogo emiliano, seppur in leggera frenata rispetto agli scorsi anni, arriverà a costare circa 250€ in più al metro quadro rispetto a Roma, superando così i 3.300€ per metro quadro.

Affitto

Per quanto riguarda l’affitto, invece, le città dove i costi sono in maggiore aumento sono Napoli e Firenze, vicine al +17%. Più contenuti, ma comunque in rialzo, i prezzi nelle città di Milano e Roma, rispettivamente +2% e +2,4%. Segno negativo, seppur di poco, per Bologna: -0,2% sui prezzi di affitto, con un costo medio di 19,5€ al metro quadro. “Per l'affitto, nelle zone dove il mercato si è dimostrato più dinamico nell'ultimo periodo, penso a città come Bologna o Firenze – dice Antonio Intini, Chief Business Officer di Immobiliare.it – non è sempre semplice prevedere come si evolverà il comparto immobiliare nell'anno a venire- continua Intini- La locazione, infatti, è estremamente sensibile ai cambiamenti socio-economici che interessano il nostro Paese, e i privati che affittano sono molto veloci ad adattare il prezzo del loro immobile alle nuove richieste del mercato. Bisognerà monitorare con molta attenzione l'attualità per comprendere come particolari eventi, normative e direttive andranno a impattare i prezzi del residenziale, soprattutto nelle località a forte vocazione turistica”.