Case popolari: come fare domanda a Bologna

Ogni cittadino, italiano o straniero residente, che abbia un Isee non superiore ai 17.150€ annui e lavori principalmente nel Comune di Bologna può richiedere un alloggio di Erp (Edilizia residenziale pubblica). Questo tipo di alloggi sono abitazioni di proprietà del Comune che vengono messe a disposizione per persone o famiglie in condizione disagiata.

La richiesta non è sempre fattibile, ma bisogna aspettare che il Comune apra gli appositi bandi: per applicare, bisogna presentare un proprio documento di identità, codice fiscale, attestazione di Isee, un contratto di affitto registrato e l’ultima bolletta pagata. Per i cittadini stranieri, oltre alla precedente documentazione, bisogna presentare un permesso di soggiorno in corso di validità.

Chi può fare domanda

Puoi presentare la domanda se sei cittadino italiano o straniero residente o con attività lavorativa prevalente nel Comune di Bologna, oppure se hai la residenza o l'attività lavorativa in Regione Emilia-Romagna da almeno tre anni, con una attestazione Isee il cui valore non supera 17.150,00 euro.

Quando fare la domanda

Puoi presentare una nuova domanda, o integrazioni alla domanda già presente in graduatoria, ogni volta che viene pubblicato un nuovo bando. Acer e il Comune di Bologna pubblicano sui loro siti la graduatoria provvisoria, nei termini stabiliti dal bando.

Se presenti domanda, riceverai l'esito via email. Se non sarai soddisfatto della tua posizione in graduatoria, o se sarai escluso, puoi presentare un ricorso motivato.

Documentazione richiesta

Per tutti

documento d’identità e codice fiscale del dichiarante

attestazione di Isee ordinario in corso di validità

contratto di affitto registrato e ultima bolletta pagata

Per i cittadini stranieri

permesso di soggiorno valido

Altra eventuale documentazione

dichiarazioni di lavoro occasionale o domestico

documentazione relativa a provvedimenti di sfratto

provvedimento attestante l’obbligo di rilascio della casa abitata

documentazione attestante tipo e grado di invalidità

sentenza di separazione o divorzio

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare l’apposita pagina web del Comune di Bologna.