Casa, a Bologna si vende meno rispetto a un anno fa: "Mercato immobiliare continua a rallentare"

A Bologna sempre meno persone vendono casa (e meno ne comprano)? Sembra emergere questo dall'ultimo report pubblicato dall'Ufficio Studi Tecnocasa, che ha analizzato i dati di compravendita diramati dall'Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2023. Nel capoluogo emiliano le operazioni sono state 4144 contro le 5138 dell'anno precedente. Un calo di oltre il 19% che rende Bologna la seconda città italiana dove il mercato immobiliare sta rallentando più velocemente, dopo Bari (-20,3%) e al pari di Roma (-19,3%) e prima di Milano (-16,8%). In calo anche la provincia, dove si è passati dalle 7516 compravendite del 2022 alle 6270 del 2023 (-16,6%).

Capoluogo Numero compravendite primi 9 mesi 2022 Numero compravendite primi 9 mesi 2023 Variazione percentuale Bologna città 5138 4144 -19,3% Bologna provincia 7516 6270 -16,6% Ferrara città 1513 1438 -4,9% Ferrara provincia 3054 2726 -10,7% Forlì città 1224 1058 -13,5% Forlì provincia 2714 2150 -20,8% Modena città 1910 1655 -13,4% Modena provincia 5947 5019 -15,6% Piacenza città 1243 1162 -6,6% Piacenza provincia 2230 2046 -8,2% Parma città 2581 2111 -18,2% Parma provincia 2891 2752 -4,8% Ravenna città 2347 1983 -15,5% Ravenna provincia 2634 2137 -18,9% Reggio Emilia città 2073 1739 -16,1% Reggio Emilia provincia 3739 3167 -15,3% Rimini città 1452 1124 -22,6% Rimini provincia 1815 1593 -12,2%

Complessivamente in Italia sono state compravendute 507.879 abitazioni, con una diminuzione dell’11,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Considerando solo il terzo trimestre del 2023 in Italia sono state compravendute 157.024 abitazioni residenziali con una contrazione del 10,4%. Un dato solo non è abbastanza per capire se il mercato immobiliare italiano e bolognese continuerà a raffreddarsi, oppure se si tratta soltanto di un'oscillazione provvisoria. Come spiega Tecnocasa, "un aumento delle tempistiche di vendita, maggiore trattativa tra le parti e, ancora, una minore disponibilità di spesa per coloro che ricorrono al credito: il tutto sarà condizionato dall’andamento dell’economia, dal clima di fiducia delle famiglie e dall’andamento del mercato del credito, alla luce degli attuali aumenti dei tassi".