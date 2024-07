Casa, 10 milioni per il Fondo affitti. Ma la Regione dimezza la soglia Isee

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La buona notizia è che per chi è in difficoltà a pagare l’affitto la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 10 milioni di euro, e che la cifra massima che potrà ottenere salirà da 1500 a 2mila. Quella cattiva è che potranno inviare le domande dal 19 settembre soltanto i cittadini con un Isee annuo fino a 8mila euro. Praticamente la metà della soglia del bando precedente, quello del 22, che era di oltre 17mila euro. Un taglio netto causato dall’azzeramento dei finanziamenti a livello nazionale: nel Fondo per l’affitto mancano infatti 30 milioni di euro assegnati all’Emilia-Romagna due anni fa. Così la Regione ha dovuto attingere solamente dalle sue casse: “Lo abbiamo fatto per evitare una mole di domande altrimenti insostenibile, 66mila per lo scorso bando”, sottolinea l’assessora alle Politiche abitative Barbara Lori.

Lori: "Dal ministro Salvini scarsissimo coinvolgimento sul Piano casa"

Il Fondo è uno degli strumenti principali con cui la Regione cerca di far fronte alla crisi abitativa: “Una vera emergenza nazionale”, prosegue Lori, che riguarda non solo studenti e lavoratori ma anche famiglie monoreddito, anziani e cittadini. Per questo “serve un impegno forte a livello nazionale”. A questo proposito l’assessora segnala “uno scarsissimo coinvolgimento sul lavoro che il governo e il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini ha avviato sul Piano casa”. La misura permetterà di coprire fino a tre mensilità, evitando così la morosità da parte di chi fa fatica a far fronte alle spese di locazione. Dal bando, che si aprirà dopo l’estate, è escluso il Comune di Bologna, che continuerà a scorrere le sue corpose graduatorie secondo le vecchie regole.

12 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di alloggi Erp

Si aggiunge anche un secondo pacchetto di risorse, pari a 12 milioni di euro per la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). Un investimento per “rendere disponibili alloggi da tempo vuoti a causa delle loro condizioni”, che in tutta la regione sono 3818 su 54217 a fronte di quasi 27mila nuclei in lista di attesa. La provincia bolognese risulta assegnataria della quota maggiore: 2 milioni e 244mila euro con cui accelerare il recupero degli alloggi pubblici sfitti per problemi di manutenzione.

Nuovo accordo con Cdp e social housing

Del pacchetto fa parte anche un nuovo piano, elaborato insieme a Cassa depositi e prestiti e alle Aziende casa, per rimettere a nuovo 200 alloggi in disuso perché bisognosi di interventi molto importanti: verranno temporaneamente trasformati in alloggi di edilizia sociale, con canoni leggermente più elevati. Infine, entra nel vivo il programma di social housing sostenuto dalla Regione con sette milioni di euro permetterà di destinare all'affitto a canone calmierato 140 alloggi di edilizia residenziale sociale: sono otto gli interventi finanziati che saranno realizzati da coop di abitazioni, imprese costruttrici e loro consorzi.