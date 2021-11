Casa, welfare e social housing. Bologna per due giorni diventa polo nazionale dell’immobiliare

Bologna per due giorni è polo nazionale dell’immobiliare con ospiti d’eccezione all’undicesima Convention Nazionale di Confabitare in programma per il 3 e 4 Dicembre presso il Savoia Regency. L'ingresso è aperto al pubblico Venerdì 3 dicembre dalle ore 14:00 - 19:00 quando vi saranno 4 diversi tavoli di confronto e formazione suddivisi per aree tematiche come indicato dal titolo stesso, interverranno personaggi di spicco a livello professionale, politico e accademico.

Alla luce di quanto accaduto durante la pandemia Sars Covid 19, è emerso che il mondo dell’abitare necessita di essere declinato attraverso nuovi parametri che interessano il mondo del lavoro, dell’abitare in comunità e della rivalutazione dei quartieri e delle periferie.

Ecco perché Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari - ha deciso di dedicare la Convention di quest’anno a tematiche che hanno subito profondi cambiamenti proprio in relazione al fatto pandemico.

Il programma della convention nel giorno di apertura al pubblico

Sabato 4 dicembre dalle 9:00 alle 17:30 la giornata sarà riservata ai soci Confabitare, in quanto è prevista l’Assemblea Nazionale di Confabitare, con i Dirigenti e i Presidenti delle sedi Provinciali.

Il 3 dicembre invece, dalle ore 14:00 - 19, apertura al pubblio. Vi saranno 4 diversi tavoli di confronto e formazione suddivisi per aree tematiche come indicato dal titolo stesso:

CASA: nuove esigenze dell’abitare post pandemia, nuove tendenze del mercato immobiliare

WELFARE: le trasformazioni delle esigenze del mondo del lavoro e le conseguenze sull’abitare

SMART WORKING: smart working come ha cambiato il mondo della donna e come evitare l’emarginazione e la precarietà della donna nel mondo del lavoro

SOCIAL HOUSING: la politica abitativa pubblica dalla Legge Fanfani ad oggi