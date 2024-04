Casa e mutui, dati in flessione: la fotografia del mercato in Emilia-Romagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono in calo i dati sull’erogazione dei mutui per l’acquisto di case. I numeri, pubblicati nello studio della Kiron, azienda per la mediazione creditizia del gruppo Tecnocasa, fotografano un mercato in flessione sia a livello nazionale che in Emilia-Romagna.

Il mercato regionale

In Emilia-Romagna, nell’ultimo trimestre del 2023, “le famiglie emiliane e romagnole hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 1.095,3 milioni di euro, che collocano la regione al secondo posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 10,12%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a -18,6%, per un controvalore di -250,2 milioni di euro” si legge nel rapporto.

Nell’ultimo anno, la variazione è ancora più negativa, con una diminuzione del 21,9% (-1.207 milioni di euro) rispetto all’anno precedente. L’importo medio di un mutuo, in regione, è di poco superiore ai 116mila euro, anche questo in diminuzione rispetto all’anno precedente, quando un mutuo medio era di 123.970 euro.

Bologna, per quanto in flessione, rimane comunque la provincia in cui il volume dei mutui erogati è stato il più alto: 315,7 milioni di euro solo nell’ultimo trimestre del 2023, con una diminuzione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -20,9%. Similmente, su base annua, sono stati erogati 1.265,2 milioni di euro, con un -24,7% rispetto al 2022.

Il mercato italiano

Anche in scala nazionale i numeri sono al ribasso. “Le famiglie italiane – si legge ancora nel testo – hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 10.822,1 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a -15,8%, per un controvalore di -2.032,5 milioni di euro. La fotografia indica ancora un ridimensionamento nell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del terzo trimestre 2023 (quando la variazione è stata pari a -24,7%) sia del secondo trimestre 2023 (-33,3%). Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 41.240,8 milioni di euro erogati, con una variazione pari a -25,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.