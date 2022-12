Gattaiola, il modello giusto e come sceglierlo

Se c’è un animale che ha bisogno di muoversi liberamente e gironzolare sia fuori che dentro casa, il gatto viene di sicuro al primo posto. Siamo abituati a vederlo schiacciare un pisolino e chiederci di giocare con loro, ma non bisogna mai dimenticare che la loro “sete di avventura” è spesso difficile da placare. Farli sentire liberi di entrare e uscire dal nostro appartamento è quindi il modo migliore per assecondare la loro natura. C’è un modo molto semplice per accontentare Micio ed è la gattaiola. È un accessorio che non può proprio mancare se abbiamo un terrazzo o un giardino in cui permettere al nostro gatto di correre e divertirsi.

Posizionata sulle porte o le finestre ha un telaio con sportellino basculante attraverso il quale il peloso può entrare e uscire tutte le volte che vuole senza il bisogno di aprirgli gli infissi quando ha necessità di andare all’aperto.

Prima di montarla, dobbiamo scegliere il modello che rispecchia di più le nostre esigenze e quelle di Micio.

Tipologie

Ogni gatto ha le proprie abitudini ed è per questo motivo che esistono gattaiole pensate per qualsiasi felino. Tra le più diffuse possiamo scegliere:

Gattaiola a 2 vie: è il modello più semplice e dal costo più contenuto, interamente realizzato in plastica, ha solamente la doppia funzione “aperto” o “chiuso”

Gattaiola a 4 vie: in questo caso le funzioni sono doppie rispetto alla gattaiola a due vie, vale a dire “aperto”, “chiuso”, “aperto solo in entrata”, “aperto solo in uscita”. È l’ideale per consentire al gatto di rientrare comodamente in casa di notte

Gattaiola con timer: il timer serve a limitare le uscite e le entrate dei gatti sia all’interno che all’esterno, così da evitare che possano rimanere all’aperto in orari troppo pericolosi

Gattaiola con microchip: è una modello super tecnologico con scanner che riconosce il microchip del pet, permettendo dunque soltanto a lui di rientrare nell’abitazione

Come scegliere le dimensioni giuste della gattaiola

Quando si sceglie una gattaiola, bisogna anzitutto prendere il considerazione le dimensioni. In particolare bisogna prestare la massima attenzione alla profondità che andrà valutata in base allo spessore dei muri in cui verrà installato l’accessorio. Per quel che riguarda le porte in vetro, invece, il modello ideale è quello sottile, così da non rendere complicata l’installazione. Al contrario, in caso di ingresso in legno, la gattaiola dovrà essere molto più spessa. Anche la forma ha una sua importanza, meglio puntare sulle gattaiole ovali e senza spigoli per non intralciare il movimento di Micio.

L’installazione della gattaiola

Installare una gattaiola è più semplice di quello che si potrebbe credere. L’accessorio può essere montato direttamente sull’infisso, avendo cura di utilizzare il trapano per i relativi appoggi alle distanze giuste. In caso di porte in vetro, è preferibile affidarsi all’esperienza di un vetraio che saprà sicuramente come installare la gattaiola nel modo più adatto.

Se invece l’installazione riguarda una zanzariera, allora il lavoro è ancora più facile perché basta munirsi di qualche attrezzo per il bricolage per inserire l’accessorio. La posizione è ugualmente fondamentale, visto che il quattro zampe deve essere capace di entrare e uscire senza grossi sforzi, ad esempio abbassandosi eccessivamente.

