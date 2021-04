Bonus verde 2021: cosa è, come avere la detrazione e i documenti necessari

A causa della pandemia sempre più persone hanno rivalutato gli spazi esterni, curando anche quei piccoli angoli verdi un tempo abbandonati.Il giardino e il terrazzo però, possono non essere curati perché non sempre si ha a disposizione il budget necessario per la manutenzione. Un problema in gran parte risolto grazie al Bonus Verde, grazie al quale è possibile prendersi cura dell’esterno e dargli un nuovo look, la detrazione fiscale del 36 % permette di riqualificare giardini, balconi e terrazzi. Vediamo come ottenerlo per avere un esterno curato in cui poterci rilassare questa estate.

Cos’è il Bonus Verde e chi ne può usufruire

Il Bonus Verde è una detrazione fiscale Irpef del 36% destinata alle spese per sistemare i giardini e gli spazi verdi di immobili per solo uso abitativo su cui vengono eseguiti i lavori. Questo vuol dire che ogni persona fisica, anche se proprietaria di più case, può usufruire delle detrazioni per le spese sostenute su ciascun immobile di sua proprietà.

Lo stesso bonus si può avere per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali. I condomini riceveranno il rimborso solo se avranno contribuito economicamente all’esecuzione dei lavori e in base ai limiti della loro quota millesimale.

Nel caso di immobili adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o un’attività commerciale, l'agevolazione viene ridotta della metà.

Il limite massimo dell’importo detraibile, anche per i condomini, è di 5.000 € su cui verrà applicato il 36% del rimborso, quindi si potrà recuperare fino ad un massimo di 1.800 €.

L’agevolazione viene ripartita con quote costanti, in 10 anni, a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.

Il beneficiario del bonus è:

Proprietario dell’immobile

Nudo proprietario

Chi ha l’usufrutto

Inquilino in affitto

Persona che ha l’immobile in comodato

Impresa

Ente pubblico o privato che corrisponde l’Ires

Case popolari

Nel caso in cui l’immobile su cui sono stati realizzati i lavori viene venduto prima del termine della detrazione, la restante somma viene trasferita al nuovo acquirente, salvo accordi differenti tra le parti.

Le spese che rientrano nel bonus

Le spese che rientrano nella detrazione sono:

Impianti di irrigazione

Realizzazione pozzi

Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni

Grandi potature

Riqualificazione prati

Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Piante e arbusti

Spese di progettazione relative a lavori successivamente effettuati

Dalla detrazione sono escluse la manutenzione ordinaria e l’acquisto si attrezzature specifiche.

Documenti per ottenere il Bonus Verde

Per ottenere il Bonus Verde bisogna presentare:

Fatture o ricevute con codice fiscale del beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento

Documentazione dell’avvenuto pagamento delle spese

Autocertificazione in cui si attesta che le spese non hanno superato il limite massimo previsto dalla detrazione

Nel caso del condominio l’amministratore deve presentare la dichiarazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, la somma corrisposta dal condomino e quella della detrazione. Se l'edificio non ha un codice fiscale e lo stabile è composto da un numero non superiore a 8 condomini, si deve presentare l’autocertificazione con i lavori effettuati e i dati catastali delle unità immobiliari.

Il pagamento dei lavori deve essere effettuato tramite modalità tacciabili come:

Bancomat,

Carte di credito

Bonifico bancario o postale

Assegno non trasferibile

