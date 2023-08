Il giardino dei folli - Cohousing avvia la ristrutturazione della casa comune per sperimentare nuove forme di condivisione e socialità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sono partiti i lavori di ristrutturazione della Casa Comune del Cohousing “Il Giardino dei Folli” di Bologna, un luogo formato da 15 unità abitative, dove le persone che vi abitano hanno scelto di vivere come una “comunità di vicinato” per poi dar vita – attraverso un processo di progettazione partecipata – alla realizzazione di un ‘villaggio’ dove coesistono spazi privati (la propria abitazione) e spazi comuni (i servizi condivisi). Ora la Casa Comune rappresenta l'evoluzione naturale del progetto: nei nuovi locali, gli ospiti e gli stessi abitanti, potranno sperimentare forme di condivisione e socialità, al fine di creare uno spazio aperto, uno spazio di vita. L’obiettivo è quello di creare uno spazio di accoglienza a impatto zero, una casa innovativa che sia promotrice di un futuro migliore e che possa diventare simbolo di accoglienza, biodiversità e della condivisione, che offra mezzi e opportunità per singoli e associazioni così da coinvolgerli nella costruzione di una rete di relazioni capace di promuovere e testimoniare un modello di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, spirituale, socio-culturale ed economico. La campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - servirà per sostenere i responsabili nell’accogliere situazioni di fragilità del territorio, fare formazione alle scuole, sensibilizzare le persone sui temi sensibili e accogliere bambini, giovani e adulti.