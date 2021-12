Case: Bologna tra le città più care d'Italia e dove si cercano più immobili in assoluto

Sotto le Torri il mercato immobiliare sembra non subire alcuna crisi, anzi. Nonostante la pandemia, i prezzi medi al metro quadro sono tra più alti d'Italia, senza contare che Bologna è il comune dove più si ricercano case in vendita in tutta Italia. Questo è quanto emerge dalle ultime indagini del sito di ricerca immobiliare Idealista.it, che ha fatto un'attenta analisi per capire quali siano i comuni italiani più cari per comprare casa

Per quanto riguarda i prezzi delle case in vendita, il Comune più caro d’Italia è Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove la media segnala un prezzo al metro quadro di addirittura 6.966euro nel terzo trimestre 2021. Al secondo posto di questo specifico ranking si piazza Venezia, dove la media dei prezzi delle case in vendita su idealista è di 4.423 euro/mq. Ma, più in generale, la Versilia è particolarmente rappresentata in questa classifica, tanto che il terzo gradino del podio se lo aggiudica Pietrasanta, sempre in provincia di Lucca, dove la richiesta di chi vende un immobile è di 4.081 al mq. Ma in top ten figurano altri Comuni toscani come Camaiore e Viareggio. Compaiono nel ranking anche città come Milano, Firenze, Bologna e Roma. E Bologna, in questa classifica, si piazza sesta, con la richiesta di 3,037 euro al metro quadro.

Il primato però, Bologna lo raggiunge per i Comuni dove le persone più ricercano casa. Idealista, nel mercato immobiliare italiano nel terzo trimestre 2021, ha assegnato un punteggio a ogni Comune per stilare una classifica dei più ricercati per l’acquisto di casa. Da questo indice, risulta che si cerca molto a Bologna, seguita da Anzio e Milano.