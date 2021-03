Casa, prorogato il contributo affitto 2021

È prorogata alle 12 dell'8 aprile la scadenza per la presentazione delle domande per il contributo affitto 2021. Il Comune di Bologna si avvale così della possibilità per i Comuni dichiarati zona rossa di prorogare i termini di scadenza del bando, introdotta da una modifica della delibera regionale sul fondo per l'affitto lo scorso 8 marzo.

La proroga è stata decisa per tenere conto dei limiti alla mobilità e all'accesso a uffici pubblici e Caf che i cittadini incontrano in zona rossa per acquisire la documentazione richiesta dal bando.

Il bando eroga un contributo per sostenere la spesa di massimo tre mensilità di affitto per un totale di 1.500 euro complessivi, destinati ai cittadini con un Isee fino a 35.000 euro.

Le domande si possono presentare esclusivamente online sul sito del Comune, fino alle ore 12 dell'8 aprile. Tra i parametri, si tiene conto anche del calo di reddito tra il 2019 e il 2020 a seguito delle restrizioni per il contenimento del coronavirus. Finora hanno presentato domanda per questo bando 6.600 persone.