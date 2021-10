Affitto a Bologna: boom di richieste per i trilocali

A Bologna, così come nella maggior parte delle grandi città italiane, il trilocale si conferma la tipologia di casa più richiesta. E' quanto emerge dall’analisi realizzata a luglio 2021 dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, che mostra come il trilocale concentra il 40,5% delle richieste, seguito dal quattro locali che raccoglie il 24,6% delle preferenze e dal bilocale con il 22,7% delle scelte. Rispetto a gennaio 2021 si evidenzia un aumento della percentuale di coloro che cercano quattro e cinque locali.

I dati a Bologna

Sotto le Torri la domanda per un trilocale è arrivata al 46,3%, seguita dal 22,7% per i quattro locali e 19% per i bilocali.