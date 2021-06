Affitti: in Emilia Romagna Bologna ha il primato di contratti per lavoratori trasfertisti

In Emilia Romagna la tipologia di casa più affittata in Emilia-Romagna è il bilocale (37,0%). E' quanto emerge da un'analisi di Tecnocasa

Il 66,5% dei contratti di locazione sono stati stipulati per scelta abitativa, il 27,7% riguarda lavoratori trasfertisti ed il 5,8% gli studenti universitari. In Emilia Romagna i contratti più stipulati sono quelli a canone libero (52,5%), a seguire quelli a canone concordato (37,2%) ed infine quelli a carattere transitorio (10,3%). Gli inquilini sono coppie e famiglie nel 53,5% dei casi, mentre sono single nel 46,5% dei casi. Il 43,9% degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, a seguire quelli con un’età compresa tra 35 e 44 anni (21,8%). La tipologia più affittata in Emilia Romagna è il bilocale con il 37,0% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i trilocali con il 32,2% delle preferenze.

E' quanto emerge dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le locazioni realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Emilia Romagna nel 2020. Rispetto al 2019 in Emilia Romagna si registra una lieve diminuzione delle percentuali di affitti da parte di lavoratori trasfertisti - si legge in una nota - l’emergenza sanitaria in corso e lo smart working hanno determinato infatti un calo delle richieste su questo segmento di affitti. In controtendenza il tasso di affitti a studenti che nel 2020 risulta in aumento. Cresce la percentuale di contratti a canone concordato, che passa dal 34,0% del 2019 all’attuale 37,2%. Anche nel 2019 la tipologia più affittata in Emilia Roamgna era il bilocale (38,6%) ed al secondo posto si piazzavano i trilocali (37,0%).

Focalizzando l’analisi sui capoluoghi emiliani si può notare come sia Bologna a primeggiare per contratti stipulati a lavoratori trasfertisti (51,3%), mentre sono Ferrara e Rimini le città con le percentuali più alte di contratti a canone concordato. A Bologna, Parma e Rimini, rispetto ad un anno fa, si evidenzia un ribasso dei contratti stipulati a lavoratori trasfertisti, mentre a Ferrara si registra un aumento.

In tutti i capoluoghi emiliani la maggior parte degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni. A Parma, Bologna e Ferrara un inquilino su due è single, mentre a Rimini si scende al 28,6%. La tipologia più affittata nei capoluoghi emiliani è il bilocale, eccezion fatta per Rimini dove la maggior parte delle scelte ricade sui trilocali (41,4%). Nel 2019 era il trilocale a prevalere in tutti i capoluog

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa