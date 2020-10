Covid e pagamenti affitto: il Codacons lancia l'iniziativa per aiutare privati e piccole imprese

La pandemia influenza il mondo dell'economia a 360 gradi, e numerosi i provvedimenti a sostegno delle famiglie. Il Codacons, in materia di affitti, lancia ad esempio un'iniziativa legale in sostegno di cittadini e attività della regione in difficoltà. A causa del Covid infatti, il 40% delle famiglie e delle piccole imprese dell'Emilia Romagna avrà difficoltà tra la fine del 2020 e il 2021 a pagare i canoni di affitto di abitazioni private e locali commerciali.

"L’emergenza sanitaria - si legge in una nota dell'associazione - si è tradotta in una compressione dei redditi privati e una crisi economica senza precedenti per molti esercizi commerciali e piccole e medie imprese. A livello nazionale 1 famiglia su 4, circa il 25% del totale, non è riuscita nel 2020 a pagare in modo puntuale le rate dell’affitto, contro una percentuale che non raggiungeva il 10% nel 2019"

L'iniziativa

L’Associazione ha previsto la seguente procedura per meglio offrire ausilio a chi si trova nella necessità di rinegoziare l’attuale canone di locazione:

Ogni interessato (persona fisica, in caso di locazione ai fini abitativi, rappresentante legale, in caso di locazione d’impresa), dovrà far avere allo Staff dell’Associazione un’autocertificazione circa i redditi e la loro compressione e alcuni documenti (es. il contratto di locazione);

Lo Staff CODACONS farà una valutazione di fattibilità circa la richiesta di riduzione e la comunicherà all’interessato;

L’Associazione inoltrerà all’inquilino un modello di istanza, specifico e particolareggiato, da inviare al proprietario per raggiungere un accordo circa la riduzione in questione.

Per aderire

Chiunque sia titolare di un contratto di locazione, quale inquilino, tanto per fini abitativi che commerciali e/o d’impresa, ed abbia subito una compressione del proprio reddito dimostrabile può aderire all’iniziativa cliccando sul tasto PayPal di seguito. L’unico costo da sostenere è l’iscrizione ordinaria all’Associazione pari a 50 Euro, che dà diritto anche a tutti i servizi offerti dal CODACONS per 12 mesi.

Una volta concluso il pagamento sarai reindirizzato in automatico alla compilazione del form d’iscrizione; se questo non dovesse accadere, clicca su “torna sul sito del venditore” per completare la procedura di iscrizione e partecipare all’iniziativa.