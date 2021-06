Case da sogno: in vendita una villa d'epoca sui colli con piscina, 16 stanze e un parco secolare

Internamente è impreziosita da affreschi, stucchi, camini, pavimenti in veneziana ed in parquet a spina di pesce

Via di Casaglia

Quattro piani, 16 locali, 6 bagni, una piscina e un parco secolare sono le caratteristiche della meravigliosa villa d'epoca in vendita sui colli a Bologna, e proposta dalla Electa Immobili. Proprietà alla quale si aggiunge anche un rustico con terreno agricolo oltre a garage.

Una splendida proprietà immersa nel verde della prima collina, a poca distanza dalla città circondata da alberi secolari. Come descritto dall'agenzia, la villa si sviluppa su tre piani fuori terra più un seminterrato collegati da ascensore interno, e si presta ad ospitare anche più nuclei familiari. Internamente è impreziosita da affreschi, stucchi, camini, pavimenti in veneziana ed in parquet a spina di pesce.

Una villa da sogno, così come il prezzo: 3.000.000 euro