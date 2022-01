Case da sogno: l'appartamento con soffitti a volta e a cassettoni, 4 camini e decorazioni

Sotto le Torri, in via Santo Stefano quindi pieno centro storico, è in vendita un immobile più unico che raro. Proposto sul mercato da Allegra Ceccoli Intermediazioni attraverso il sito Idealista.it, l'appartamento si trova in un palazzo di pregio storico e in ottimo stato di manutenzione, al piano nobile con ascensore, e ha una superfice di 658 metri quadrati, oltre a un balcone.

Composto da ampio ingresso con soffitto a volta alto sei metri - si legge nella descrizione - e quattro enormi saloni con camini originali e funzionanti, ha ben sei stanze con soffitti a cassettoni originali e due bagni più posto auto in cortile. Attualmente accatastato come ufficio, per le finiture interne di pregio sarebbe interessante come sede di rappresentanza.

Il suo acquisto sarebbe sicuramente un grande investimento, e da sogno il prezzo. L'immobile infatti, viene venduto a 1.900.000 euro.

Appartamenti da sogno: l'immobile in via Santo Stefano/ Foto idealista.it