Black friday immobiliare: le case in vendita e in sconto a Bologna e provincia

Il Black friday ormai investe tutti i settori, e di certo non poteva mancare quello immobiliare. Da poco infatti, in tutta Italia i prezzi di alcune abitazioni si sono ribassati. Analizzando tutti gli annunci presenti sul sito Idealista.it, emerge che in Emilia Romagna, così come tra Bologna e provincia ci sono dei veri e propri affari, grazie ai prezzi ribassati. Scopriamoli insieme!

Bologna - Borgo Panigale

Sempre sul portale IdealistaIntesa Sanpaolo Casa - Agenzia Bologna Indipendenza.it, spulciando tra gli annunci, a Bologna è in vendita un bilocale in via della Fornace a 118 mila euro. Messo in vendita inizialmente a 128mila euro, ora è sul mercato con uno sconto dell'8%. Proposto dall'agenzia cinimmobiliare di Cini Stefano, l'appartamento è di 52 metri quadrati, al piano primo senza ascensore e composto da ingresso su tinello con cucinotto separato, disimpegno, una camera da letto matrimoniale, un bagno finestrato con doccia, una cantina e un posto auto scoperto di proprieta’.

Bologna - Bolognina

In via Piero Gobetti invece, Intesa Sanpaolo Casa - Agenzia Bologna Indipendenza propone in vendita un trilocale passato da 253mila a 200mila euro: il prezzo dell'immobile, infatti, è stato ribassato del 21%. Il trilocale è composto da ingresso, soggiorno, cucinino, due camere da letto matrimoniali, bagno e balcone. Pavimenti in palladiana, infissi esterni in alluminio con vetro doppio, porta di ingresso blindata, riscaldamento centralizzato con contacalorie. L'immobile, sito al sesto ed ultimo piano piano.

Bologna - Navile/Corticella

In via Bentini a Bologna, Iani Immobiliare propone un bilocale nuovo da impresa, con uno sconto del 10%: dal prezzo inziale di 145mila euro, l'appartamento è ora in vendita a 130mila euro. Il bilocale è al piano terra, separato dalla strada da marciapiede e aiuola.

Bologna - Toscana / San Ruffillo

In via Rambertino Buvalelli la Tempocasa - agenzia S. Ruffillo propone un trilocale scontato dell'8%: messo sul mercato a 169000mila, ora è proposto a 155mila euro. La casa, di 80 mq, è in una strada interna, al secondo piano senza ascensore, con balcone, cantina e posto auto condominiale.

Bologna - Toscana / San Ruffillo

La Tempocasa - agenzia S. Ruffillo, ha in vendita un appartamento su due piani in via della Cava, con ingresso indipendente di mq 62 circa. Inizialmente era stato proposto sul mercato a 140mila euro, ma ora, con un ribasso del 22%, è acquistabile a 109mila euro. E' composto da ingressso su zona giorno con angolo cottura, una camera matrimoniale, un guardaroba o angolo studio, due servizi e ripostiglio. Necessita di ristrutturazione. Autonomo senza spese condominiali.