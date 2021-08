Casa, bando 'montagna': prorogato il termine per la stipula dei rogiti

per chi ha partecipato al bando Montagna 2020, è stato prorogato al 26 ottobre 2021 il termine per la stipula dei rogitiLa nuova scadenza, inizialmente prevista per il 27 agosto, riguarda i primi 341 beneficiari che hanno ottenuto il finanziamento

Per venire incontro ad alcune richieste inoltrate agli Uffici regionali . si legge in una nota della Regione - per i primi 341 beneficiari che hanno ottenuto il finanziamento per il bando montagna 2020 è stato prorogato al 26 ottobre 2021 il termine in scadenza al 27/8/2021 per la stipula dell’atto di compravendita.

La proroga riguarda il contributo concesso per le seguenti finalità del bando:

acquisto (punto 1, Lett. a)

mix acquisto/recupero (punto 1, Lett. c).

Restano invariati i termini di scadenza per la fine dei lavori, anche nel caso siano previsti lavori di recupero, al 27/11/2022.