Case da sogno: in vendita una super villa con 8000 metri di parco secolare

Una villa paddronale ottocentesca di 1000 metri quadrati circondata da 8mila metri quadrati di parco secolare pianeggiante privato è in vendita a Bologna. Proposta dall'agenzia immobiliare Margherita Marini, la proprietà è composta da due unità immobiliari separate.



Al piano terra troviamo l'androne passante con i soffitti affrescati, grandissima cucina e altri salotti, mentre al piano superiore tutte le camere sono munite di bagno privato finestrato, e all'ultimo piano c'è una grandissima mansarda di rappresentanza con travi a vista.



Dotata di predisposizione di ascensori interni.



L'esterno è in perfetto stato di manutenzione, e la villa, in zona San Donato/Fiera è vicina a tutti i servizi, compresa la tangenziale.



Una villa da sogno, così come il prezzo: 2.300. 000,00 euro.