Maltempo: vento forte a Castiglione, lamiere del tetto volano sul parcheggio

Poco dopo le 16 di oggi, 5 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e l'autoscala per la rimozione di alcune parti della copertura in lamiera del palazzetto dello sport di Castiglione dei Pepoli in piazza del Mercato.

A causa del forte vento alcune lamiere si erano staccate ed erano volate nel vicino parcheggio. Fortunatamente non è stato registrato nessun ferito. I Vigili del fuoco hanno, dunque, rimosso le parti pericolanti e posto in sicurezza la zona. Presenti sul posto anche la polizia locale e i carabinieri di Castiglione.

A Sasso Marconi, a causa delle abbondanti piogge, è esondato il Canale del Maglio.