Frena il mercato immobiliare: maglia nera per Bologna

Brusca frenata del mercato immobiliare a Bologna, che si attesta la città con la decrescita più alta. I nuovi dati dell'Agenzia delle Entrate delineano un quadro nazionale già di per sé spiacevole: il mercato immobiliare italiano rallenta e chiude i primi tre mesi del 2023 con un calo dei volumi dell’8,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra le città che maggiormente hanno sofferto dell'arretramento c'è Bologna, che con un -23.9 per cento è la città peggiore della penisola. Il capoluogo emiliano negli ultimi anni aveva registrato l’aumento dei prezzi più importante, con un +8.1 per cento (dati ufficio studi del gruppo Tecnocasa).

Secondo Tecnocasa, la combinazione di prezzi in crescita e aumento dei tassi sui mutui ha portato a un ridimensionamento dei volumi, facendo crollare le trattative dopo che - sempre negli ultimi anni - i prezzi sono aumentati maggiormente. Effetto collaterale del crollo in città, anche la provincia di Bologna registra un calo notevole: -14.3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022.

