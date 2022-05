Casa in vendita? Bologna è la seconda città italiana in cui è più veloce farlo

Il mercato immobiliare italiano sta vivendo un periodo di buon andamento, nonostante un rallentamento delle tempistiche legate alla vendita degli immobili. La media nelle grandi città italiane è di 114 giorni, di 138 nei capoluoghi di provincia e di 144 nell’hinterland delle grandi città. Secondi i dati elaborati dal Gruppo Tecnocasa riferiti al secondo semestre del 2021, la metropoli “più veloce” è Milano con 57 giorni di media mentre la seconda è Bologna con 72, anche se in quest’ultima il trend è in leggero peggioramento.

Il quadro complessivo racconta però la vivacità di un mercato in cui la domanda continua a crescere mentre la domanda diventa sempre più esigua.

Mercato immobiliare, i numeri di Bologna e delle altre metropoli italiane

Classifica Grandi Città IISEM21 GRANDI CITTÀ Giorni MILANO 57 BOLOGNA 72 NAPOLI 109 FIRENZE 113 ROMA 119 TORINO 121 VERONA 127 GENOVA 131 PALERMO 133 BARI 153 Media grandi città 114 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa