NOI ABBIAMO UN PIANO CASA, E BONACCINI? I

Apprendiamo dalla chat del Governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini la netta è contraria presa di posizione alle politiche Abitative dell'attuale Governo Meloni. Da anni, e non solo con questo governo, come Unione Inquilini denunciamo la totale mancanza di consapevolezza, da parte di tutte le forze politiche, e di visione sull’annoso problema delle politiche abitative in questo paese. Si è sempre affrontata la questione come emergenziale. Non esiste emergenza, che per essere ottimisti, dura da 30 anni. Il problema è strutturale e non è con la caritatevole politica dei bonus, degli incentivi o della ghettizzazione strutturale dell'edilizia residenziale pubblica ed il suo lento ma inesorabile smantellamento e cartolarizzazione che si possa risolvere la questione abitativa. Purtroppo anche questa Amministrazione Regionale ha sempre cercato soluzione nel mercato e nei suoi tentacoli finanziari non trovandone soluzioni. Siamo consapevoli delle difficoltà ma crediamo che occorra un radicale cambio di direzione politica sul Diritto all’abitare e sul Diritto alle città. Come Sindacato degli Inquilini siamo disposti a mettere in un campo di discussione idee proposte e progetti di legge regionale che assieme ad altri soggetti politici, sindacali e sociali abbiano e stiamo discutendo a livello nazionale, regionale e locale. Invitiamo il Governatore a partecipare all'iniziativa di discussione Nazionale lanciata dal Social Forum sull'Abitare nelle giornate del 18,19,20 aprile a Bologna che vedrà discutere, costruire e lanciare una piattaforma programmatica sul Diritto all’Abitare e alla città. Se non si vogliono fare proclami elettorali che cadano nel vuoto il giorno dopo l'elezione pensiamo che sia la strada giusta. Facciamo appello al Governatore e a tutte le forze politiche che si presenteranno alle elezioni di raccogliere la sfida per la trasformazione reale di una questione che riguarda milioni di cittadin* della nostra regione. Noi ci siamo e ci mettiamo a disposizione per il bene comune della cittadinanza.

Michele Cirinesi Segretario Unione Inquilini Bologna