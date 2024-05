Per qualcuno può essere lo spazio, conversazioni sull’abitare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Dopo l'evento del 7 aprile nella Piazza Bracci di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, prosegue Per qualcuno può essere lo spazio, un ciclo di eventi culturali, organizzato da Open Project in occasione dei 40 anni dalla fondazione dello studio, per parlare di contaminazioni fra arti e discipline differenti, per esprimere un pensiero trasversale e molteplice sulla realtà attuale e sulle sfide che ci prospetta il futuro. IL SECONDO TALK DEDICATO AL TEMA DEL POTERE DELLA PAROLA Il secondo appuntamento del ciclo di incontri si svolge il 29 maggio nel Teatro dell'Accademia di Bologna e vede coinvolte personalità di rilievo del mondo del design e della cultura: Paolo Ferrarini, giornalista, docente e curatore, che si occupa di innovazione culturale tra moda e design; Rita Finzi, Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, e Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, insieme a Maurizio Piolanti e Francesco Conserva, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Open Project. Modera Isabella Clara Sciacca, giornalista. Questo secondo incontro di Per qualcuno può essere lo spazio ha come tema la parola, la memoria e l'identità nella società delle immagini, e vuole approfondire il rapporto fra design, moda, arte e la loro narrazione mediata dal linguaggio. IL PROGRAMMA DI EVENTI Per qualcuno può essere lo spazio propone un ciclo di conversazioni sul tema dell'abitare, inteso sia nel senso di abitare lo spazio privato, individuale, sia di vivere lo spazio pubblico, condiviso, fino ad approdare al tema più ampio dell'abitare sostenibile in un mondo in trasformazione a causa dei cambiamenti climatici. Il nome del ciclo di incontri, che si svolgono fino alla fine del 2024 a Bologna e vengono diffusi in diretta sui canali social di Open Project, prende in prestito il titolo di uno dei testi più celebri di Ettore Sottsass per spiegare con le parole del maestro che "il design è un modo di discutere la vita. È un modo di discutere la società, la politica, l'erotismo, il cibo e persino il design. Infine è un modo di costruire una possibile utopia figurativa, o di costruire una metafora della vita". Il ciclo di talk organizzato da Open Project mette in atto uno sconfinamento ragionato e prolifico fra discipline e ambiti differenti, che celebrano il confronto fra pensieri, idee e metodi che appartengono all'arte, al design, alle scienze sociali. Una riflessione su come la città e la società si evolvono, attraverso lo sguardo di figure di spicco del mondo della cultura e della ricerca, invitate a offrire una lettura multidisciplinare e ricca di sfumature su temi di attualità e di interesse collettivo. Il 3° evento si terrà il 27 settembre e avrà come tema il viaggio, arte e narrazione nomade nell'epoca delle grandi migrazioni. Il 4° incontro, l'ultimo del ciclo, sarà un evento speciale previsto per il 29 novembre nella nuova sede bolognese dello studio. Spiega Maurizio Piolanti, Presidente di Open Project: "Crediamo che il design sia uno strumento capace di promuovere il dialogo e fornire uno sguardo nuovo sui problemi e sulle circostanze che segnano la nostra vita quotidiana, fornendo soluzioni a partire dalla condivisione di un progetto comune." "Abbiamo voluto celebrare i 40 anni dalla fondazione dello studio – prosegue Francesco Conserva, Vicepresidente di Open Project – con una serie di eventi che potessero rappresentare quel dialogo stratificato e trasversale che attuiamo ogni giorno nel nostro lavoro e nella ricerca progettuale, e che secondo noi determina la profondità e la ricchezza dell'attività architettonica."