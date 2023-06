Quotazioni case, a Bologna in crescita quasi ovunque: i prezzi zona per zona

Nel 2022, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti, il capoluogo emiliano ha registrato un aumento delle compravendite rispetto al 2021. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2022 si sono realizzate 6.787 transazioni residenziali, +3% rispetto al 2021. Le quotazioni - secondo i dati Gabetti, Grimaldi e Professionecasa - rilevate nel 2022, sono risultate in leggero aumento (+2,3%) rispetto ai prezzi rilevati nel 2021. In merito alle tempistiche di vendita, gli immobili a Bologna restano sul mercato mediamente 4 mesi, con sconti in sede di chiusura delle trattative intorno al 7%.

Quotazioni case Bologna, zona per zona

A Bologna, la domanda di immobili residenziali è per lo più alimentata dalla popolazione studentesca e dai movimenti turistici che, nel 2022, hanno determinato una vivacità del mercato e soprattutto un aumento delle quotazioni. Il mercato residenziale, in questo periodo storico, è caratterizzato per lo più dall’acquisto per investimento.

Nel centro storico, Farini risulta tra le zone con le quotazioni più alte: siamo sui 4.020 euro al mq per l’usato medio in buono stato, lievemente in aumento rispetto all’inizio dell’anno, e sui 4.380 euro al mq in caso di soluzioni signorili, che arrivano fino a 4.870 euro al mq per il signorile in ottimo stato, con valori sostanzialmente stabili rispetto a quelli registrati nel primo semestre del 2022. Prezzi leggermente in calo anche nel quartiere di Santo Stefano, che registra quotazioni intorno ai 3.820 euro al mq per il civile in buono stato e ai 4.640 euro al mq per immobili signorili, fino a 4.940 euro al mq per il signorile in ottimo stato.

In zona Indipendenza le quotazioni per l’usato medio in buone condizioni si attestano su valori intorno ai 3.420 euro al mq e ai 3.950 euro al mq per soluzioni signorili. Anche in Malpighi si riscontrano valori intorno ai 3.230 euro al mq per il civile in buono stato e ai 3.900 euro al mq per immobili signorili.

Nelle zone San Vitale, Lame e Irnerio i prezzi si attestano intorno ai 2.980-2.800 euro al mq per il medio in buono stato e sui 2.980-3.160 euro al mq per le soluzioni signorili in buono stato.

Passando alla cintura esterna nord, zona Mazzini ha mostrato quotazioni medie in rialzo rispetto al semestre precedente, che si attestano intorno ai 2.700 euro al mq per l’usato medio in buono stato, che salgono a 3.350 euro al mq nel caso di immobili signorili, fino a 3.580 euro al mq per il signorile in ottimo stato. Stabile Murri – Siepelunga che conferma valori intorno ai 3.100 euro al mq per il civile in buono stato e sui 3.400 euro al mq per le soluzioni signorili.

Saffi presenta prezzi simili, lievemente più bassi: 2.900 euro al mq per il civile in buono stato e 3.200 euro al mq per soluzioni signorili. In zona Bolognina e Zanardi, quotazioni variabili tra 2.050 euro al mq e 2.200 euro al mq per soluzioni usate in buono stato e tra i 2.600 euro al mq e i 2.700 euro al mq per le signorili. Sia la zona Massarenti – Sant’Orsola sia quella di Cirenaica presentano prezzi in decremento rispetto al semestre precedente con 2.250-2.600 euro al mq per le soluzioni usate in buono stato e 2.450-2.900 euro al mq per quelle signorili in buono stato. In aumento il quartiere di Santa Viola, con quotazioni intorno ai 2.400 euro al mq per l’usato medio in buone condizioni e ai 2.850 euro mq per l’usato signorile.

Prezzi stabili nelle restanti zone della cintura esterna nord: Barca Reno registra quotazioni per l’usato medio in buone condizioni sui 1.750 euro al mq e i 2.300 euro al mq per soluzioni signorili.

All’interno della cintura eterna sud, i prezzi più alti si registrano in Castiglione – San Mamolo, dove siamo intorno ai 3.700 euro al mq per il civile in buone condizioni e ai 4.600 euro al mq per immobili signorili, fino a 5.000 euro al mq per il signorile ottimo.

In zona Colli – Saragozza le quotazioni si attestano sui 3.200 euro al mq per soluzioni medie e tra i 3.800 euro al mq e i 4.320 euro al mq per immobili signorili.

Prezzi più contenuti in Andrea Costa e Funivia, siamo rispettivamente intorno ai 2.420 euro al mq e i 2.700 euro al mq per l’usato di tipologia media in buone condizioni e ai 3.250 euro al mq e i 2.900 euro al mq in caso di immobili signorili.

Quotazioni simili in zona Colli – Ravone e i Colli – San Luca: per l’usato medio in buono stato si attestano rispettivamente intorno ai 2.950 euro al mq e ai 3.000 euro al mq e ai 3.550-3.750 euro al mq per soluzioni signorili.

Infine, nelle zone Casteldebole, Borgo Panigale, e Ferrarese le quotazioni per il civile in buono stato variano tra i 1.700 euro al mq e i 2.000 euro al mq e tra i 2.100 euro al mq e i 2.300 euro al mq per soluzioni signorili in buono stato. Prezzi in lieve rialzo in Savena, con quotazioni che si attestano intorno ai 2.150 euro al mq per l’usato di tipologia media in buone condizioni e ai 2.450 euro al mq in caso di immobili signorili.

Prezzi simili e tendenzialmente positivi nei quartieri Corticella, Lazzaretto - Bertalia, Navile e San Donato – Gomito: siamo tra i 1.880 euro al mq e i 2.100 euro al mq per il civile in buono stato e tra i 2.400 euro al mq e i 2.650 euro al mq per soluzioni signorili.

Quotazioni in lieve calo per la zona di Fossolo con soluzioni in buono stato sui 2.350 euro al mq e i 2.750 euro al mq per l’ottimo stato in base alla tipologia dell’immobile.