Prezzi delle case senza freni: superati i 3mila euro a metro quadrato

Il prezzo del mattone a Bologna cresce più rapidamente che a Milano o Roma ed è arrivato a superare quota 3mila euro per metro quadrato. Lo dice l’ultimo report pubblicato dai Centri Studi di Remax Italia, Avalon Real Estate e Ufficio Studi di 24Max che analizza l’andamento avuto dal mercato immobiliare nel 2023 e abbozza una prima previsione per l’anno corrente. Che sotto le Due Torri i costi delle case fossero arrivati a cifre proibitive per molti non è una novità, ma lo scorso anno ha fatto registrare la cifra record di 3054 euro al metro quadrato.

Nonostante una diminuzione delle compravendite nel primo semestre e la ripresa nella seconda parte dell’anno, nel 2023 “il mercato immobiliare di Bologna si è dimostrato particolarmente resiliente”, prosegue l’analisi: in media ci sono voluti 109 giorni per vendere un immobile (contro i 71 del 2022).

Nel 2023 in Emilia-Romagna le preferenze dei consumatori si sono concentrate principalmente sui trilocali, che rappresentano il 36% delle transazioni, seguiti dai quadrilocali. Rispetto a Lombardia e Lazio, regioni trainanti a livello nazionale, emerge dunque un maggiore orientamento verso metrature più ampie, determinato principalmente dal minor prezzo al metro quadro. I monolocali si confermano in tutta la regione la soluzione meno popolare. In linea con la media nazionale i giorni di mercato, nel 2023 in Emilia-Romagna sono stati necessari circa 5 mesi per completare una transazione.

Analizzando i dati relativi al mercato immobiliare direzionale, si osserva che gli investimenti nel 2023 hanno raggiunto un volume complessivo di 12,2 milioni di euro, superando di poco il livello del 2022. A Bologna le transazioni si sono concentrate prevalentemente nel primo semestre, con un incremento di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In calo le compravendite nel secondo semestre che hanno raggiunto solo il 12,6% dell’ammontare annuo. I rendimenti relativi al primo semestre 2023 indicano una maggiore preferenza degli investitori per il centro della città, seppure i valori più alti si riscontrino nelle zone periferiche.