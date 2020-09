Sapone di Marsiglia, un prodotto naturale per pulire: usi e proprietà

Tutti conoscono il sapone di Marsiglia: un prodotto già utilizzato dalle nostre nonne, tramandato di generazione in generazione grazie alle sue qualità. Un sapone naturale al 100% , prodotto solo con olio di oliva (o di palma), acqua e soda caustica rispetta in pieno la tradizione e non impatta sull'ambiente perchè al suo interno non ci sono prodotti chimici. Riconoscibile grazie al colore giallognolo e all'aroma inconfondibile, è estremamente versatile. Se non vediamo l'ora di utilizzarlo per avere una casa pulita e priva di batteri, vediamo tutti i suoi utilizzi.

Smacchiatore

Se siamo maldestri o abbiamo bambini pasticcioni, meglio avere una scorta di sapone di Marsiglia. Puro o diluito riuscirà a togliere anche le macchie più resistenti come quelle di unto. Dobbiamo solo strofinare il sapone sulla zona interessata, lasciarlo agire per alcuni minuti e una volta risciacquato avremo il capo come nuovo.

La sua versatilità è nota, ne possiamo avere la conferma quando lo utilizziamo, ad esempio sui gioielli. Con il passare del tempo l'argento o l'oro tendono a perdere brillantezza, quindi per farli tornare al loro antico splendore possiamo metterli all'interno di una bacinella con acqua demineralizzata e sapone di Marsiglia. Trascorsi 20 minuti, passiamo uno spazzolino nei punti di raccordo e una volta tamponato l'eccesso di acqua saranno pronti per essere indossati.

Disinfettante naturale per capi, stoviglie e pavimenti

Quando si hanno bambini in casa l'igiene è importantissima, ma deve andare di pari passo con prodotti naturali. Il sapone di Marsiglia è la soluzione ideale per avere stoviglie e bucato dei piccoli, e non solo, puliti e senza germi.

Utilizzare il prodotto è semplice! In lavatrice possiamo aggiungere 2-3 cucchiai di scaglie di sapone direttamente nel cestello e se vogliamo possiamo aggiungere qualche goccia di olio essenziale per un bucato profumatissimo.

In lavastoviglie o a mano, non dobbiamo fare altro che sostituire il normale detergente con il sapone di Marsiglia.

Sciolto in acqua calda può essere utilizzato anche sul piano di lavoro, piastrelle e pensili e perchè no, anche sui pavimenti. Non solo disinfetta, ma elimina ogni alone o macchia.

Ottimo come detergente per i cani

Se abbiamo animali domestici, dobbiamo creare un ambiente pulito e igienico, ma anche e soprattutto prenderci cura di loro. Il sapone di Marsiglia può essere un ottimo sostituto dei normali detergenti in commercio. Naturale e non aggressivo per la pelle dei quattro zampe, la profumazione poco intensa farà contento il pet!

Profumatore di armadi

Con l'arrivo dell'autunno è tempo di pensare al cambio di stagione, oltre a munirci di scatole, il sapone potrà diventare un'arma per avere l’armadio profumato e funzionale. Per essere avvolti dal profumo della Provenza, possiamo mettere all'interno dei contenitori, dei sacchetti con il sapone di Marsiglia a scaglie.

E se le ante non si chiudono bene o i cassetti non scorrono? Basta passare il sapone solido sulle cerniere o sulle guide e in un attimo l'armadio funzionerà come prima.

Pulizia pennelli make up

Le amanti del make up sempre attente alle ultime tendenze hanno nel loro beauty pennelli di ogni forma e grandezza che devono essere puliti spesso senza rovinare le setole delicate. Allora come fare? Il sapone di Marsiglia ci viene in soccorso, la miscela di acqua tiepida e detergente rimuoverà i residui di trucco lasciandolo le setole morbide.

Allontana le formiche

Piccole e insidiose è davvero difficile liberarsi delle formiche quando ci invadono casa, ma grazie al sapone di Marsiglia possiamo farlo in modo veloce e del tutto naturale. La miscela di acqua calda e sapone spruzzata sul pavimento o negli angoli di casa farà perdere le tracce agli insetti che in questo modo si allontaneranno.

Prodotti online sapone di Marsiglia

Sapone di Marsiglia Extra Puro

Scaglie di sapone di Marsiglia

Sapone di Marsiglia liquido

Acqua demineralizzata

Sacchetti in organza