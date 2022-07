Mercato immobiliare in crescita: le compravendite aumentano dell'11.1% nel 2022

Aumentano le compravendite delle case a Bologna (+11.1%) confrondo i dati del primo trimestre 2022 con lo stesso periodo del 2021. E' quanto emerge dall'analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sui dati appena diffusi dall’Agenzia delle Entrate.

Guardando all'intero Paese, si conferma il buon momento del mercato immobiliare italiano che chiude i primi tre mesi del 2022 con 181.767 compravendite, in aumento del 12,0% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Spicca Milano (+36,0%) che si conferma ancora una volta la metropoli con il mercato più dinamico. Bene anche Palermo che mette a segno un +15,5% rispetto al primo trimestre del 2021. Aumenti a doppia cifra anche per nel nostro territorio, Bologna, e Firenze. Tutte le grandi città italiane, in questo primo trimestre del 2022, evidenziano compravendite in crescita, eccezion fatta per Verona che segnala -17,3%.

Anche le realtà non capoluogo si dimostrano particolarmente vivaci registrando un incremento delle transazioni del 12,5%, contro l’11,1% dei capoluoghi.

Nei primi tre mesi del 2022 le agenzie del Gruppo Tecnocasa segnalano che il 74,9% delle compravendite da esse intermediate ha riguardato l’abitazione principale, il 17,7% l’investimento e il 7,4% la casa vacanza. Rispetto allo stesso trimestre del 2021 c’è stato un aumento delle percentuali di acquisto di case vacanza e per investimento.

La situazione in Italia:

La situazione nella nostra Regione

Compravendite Immobiliari residenziali primo trimestre 2022