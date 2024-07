QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La schiacciata più famosa del mondo è pronta a sbarcare anche a Bologna. Il fondatore Tommaso Mazzanti lo aveva annunciato già sui suoi social: l'Antico Vinaio aprirà anche sotto le Due Torri. Una novità che aveva mandato in visibilio gli appassionati delle prelibatezze toscane, tra i quali era partita la lotteria sulla possibile location. Dopo settimane di assoluta riservatezza (complice l'impegno sul lancio di tante nuove sedi tra cui Roma, New York, Los Angeles e Dubai), l'imprenditore fiorentino svela finalmente gli ultimi dettagli: "Il locale sarà in via Santo Stefano 6a, al posto di Bolpetta - dice Mazzanti -. E se tutto va bene apriremo nella seconda metà di settembre".

"Bada come la fuma" è il motto che accompagna fin dalla nascita il brand che, partito da Firenze, è arrivato a tutte le latitudini: una trentina di negozi da nord a sud in Italia e da est a ovest nel mondo. Quello di Bologna sarà il primo dell'Emilia Romagna. "Il capoluogo emiliano - spiega Mazzanti - è una delle città italiane principali e l'Emilia Romagna è tra le regioni in cui la cultura del cibo è più forte e ricca". Una scelta che non è solo imprenditoriale ma anche di cuore: "A questa città sono molto affezionato. Da ragazzo la frequentavo spesso, venivo a divertirmi. Si sta benissimo e soprattutto si mangia da Dio".

Il menu sarà quello consolidato: salumi, affettati, formaggi e bontà di ogni tipo con cui imbottire la schiacciata fatta sul momento. Il locale sarà molto spazioso e conterà un centinaio di coperti con una corte interna, avrà gli interni in legno e i clienti potranno sedersi e ammirare l'impasto della schiacciata grazie alla cucina a vista. "Uno store sulla stessa linea dei negozi che abbiamo aperto a Torino, Milano e Roma - aggiunge il fondatore dell'Antico Vinaio: nasciamo locale take away e non vogliamo perdere quell'identità, ma allo stesso tempo puntiamo a creare un ambiente confortevole per i clienti". E anche per i lavoratori: "A Bologna assumiamo una squadra di venti persone, che si aggiungeranno alle 500 collaboratrici e collaboratori in tutto il mondo".

Lampredotto e mortadella riusciranno a convivere sotto le Due Torri? Certo non sarà facile vincere il campanilismo con cui Bologna e Firenze si fanno ‘la guerra' anche in cucina. Ma Mazzanti è ottimista: "In ogni città in cui apro c'è una bellissima cultura del cibo. Con l'Antico Vinaio voglio portare il cibo toscano e i salumi italiani in tutto il mondo. Tranne i nostri pochi prodotti tipici che ci portiamo dietro, anche nel bolognese coinvolgeremo i produttori locali. Perché è importante che chi entra in una nuova città crei valore aggiunto rispettando la cultura e i lavoratori del posto. Quando abbiamo annunciato l'apertura su Bologna c'è stata molta euforia - conclude Mazzanti - e se andrà bene come speriamo sarà un successo ancora più bello".