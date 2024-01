Un giovane cinese apre a Bologna il primo ristorante di tapas orientali

Nell’ex Contavalli, cuore della vita universitaria bolognese, c’è il primo locale della città dedicato alle tapas orientali. Si chiama Baoneki e lo ha aperto un giovane imprenditore e ristoratore di origini cinesi, Matteo Jang, da sempre cresciuto nel ristorante dei genitori a soli pochi civici di distanza. Insieme alla sorella Maria decidono così di lanciarsi nella loro attività, ideando un format “che mancava qui a Bologna, ormai satura nell’offerta gastronomica anche di tipo internazionale”. Baoneki, in Via delle Belle Arti 2E, parte dal concetto di izakaya e propone una divertente commistione tra sapori asiatici e occidentali. Anche nei cocktail, dall’aperitivo al dopo cena.

Baokeni: l’izakaya nel centro universitario di Bologna

Matteo Jang ha 37 anni e ha sempre lavorato nel ristorante La Rosa, dal 1988 di proprietà dei genitori originari del sud di Shanghai. Uno dei primi locali di cucina cinese di Bologna, dove Matteo e sua sorella Maria iniziano a conoscere le principali tecniche e ricette asiatiche. “Volevamo fare qualcosa di diverso dai nostri genitori, e dopo tanti viaggi in giro per il mondo abbiamo trovato la nostra ispirazione”, ovvero una cucina pop, divertente, colorata, con piccole porzioni che ricordano il concetto di tapas. Un concetto non estraneo alla cucina cinese: “La condivisione è alla base del mangiare in Cina, dove l’affetto tra familiari si esprime non a parole o a gesti ma attraverso l’offerta di un piatto” ci spiega Jang. Infatti le tapas di Baoneki richiamano gli xiao che tradotto dal cinese vuol dire letteralmente piccolo mangiare. La cucina che troverete non è di stampo tradizionale ma “dal sapore orientale, con piatti rivisitati in chiave moderna e occidentale, per distinguerci da qualsiasi altra cosa qui a Bologna”.

Cosa si mangia da Baoneki a Bologna e quanto costa

Bao, noodle, dumplings, katsusando da accompagnare con una cocktail list che predilige prodotti orientali. Punto forte del menu sono i bao, che realizzano seguendo la ricetta e il metodo tradizionale di Taiwan, che si chiama tangzhong: “Si fa un pre-impasto con acqua e farina riscaldato a 65° a cui si aggiunge poi altra farina, acqua, zucchero e lievito. Per un risultato morbido e soffice”. I bao sono riempiti con pancia di maiale brasata e crumble di arachidi (4€), con pollo fritto marinato nelle 5 spezie cinesi e salsa aioli fatta in casa (4€), in versione vegana con melanzane e cipolla in agrodolce (3,5€) oppure con tofu marinato alla soia e fritto con salsa di arachidi (4€).

C’è anche una selezione di sando, ovvero il sandwich giapponese: chicken tori sando con pollo fritto e miso aioli (10,90€), il korean tori sando con pollo e kimchi (11,90€), oppure il classico katsusando di maiale con panatura al panko e maionese giapponese (9,90€). Tra i noodle la selezione contempla dei grandi classici della cucina cinese, come i mijiang mian ovvero i noodle fatti a mano con salsa di sesamo e arachidi, con ragù di brasato (8€), oltre ai ramen sempre d’ispirazione taiwanese. Ogni pietanza può essere accompagnata da birre orientali e cocktail dal twist asiatico (dai 5 ai 10€): “Utilizziamo prodotti come sake, yuzu, umeshu che è un liquore ottenuto dalla macerazione della prugna, ma all’interno di drink internazionali” spiega Matteo Yang che ha anche organizzato una formula aperitivo a 9,90€ dalle 18 alle 19.30 che comprende un cocktail a scelta, un bao e una tapas.