Il mondo del food raccontato in modo diverso. Su BolognaToday la nuova sezione 'Cibo'

Non un blog di cucina, non un raccoglitore di ricette, non un sito per i fissati degli chef stellati. O almeno non solo. Il nuovo progetto editoriale CiboToday ha come sfida principale quella di trasmettere l’importanza del patrimonio enogastronomico italiano da un punto di vista non solo culinario ma anche culturale. Con una particolare attenzione rivolta al popolo dei lettori che abitano, vivono e sono radicati nei territori. E hanno voglia di scoprirli dal punto di vista del cibo.

Il settore food ha vissuto negli ultimi anni una crescita esponenziale: ricette, show cooking, trasmissioni televisive e blog. In futuro il cibo diventerà sempre più protagonista delle nostre vite ma soprattutto della qualità della nostra vita. È necessario a questo punto un racconto sincero, comprensibile, chiaro e diretto che punti a intercettare il sempre crescente interesse del pubblico.

Parlare di cibo significa infatti raccontare culture, tradizioni e valori rendendolo mezzo di espressione e emblema di identità culturale.

“Per parlare di cibo punteremo finalmente su un linguaggio inclusivo e sulla volontà di dare indicazioni in primo luogo utili ai nostri lettori – dichiara Massimiliano Tonelli, direttore editoriale di CiboToday –. Forse è giunto il momento di raccontare i luoghi dove le persone davvero possono e vogliono andare nella loro quotidianità. Attenueremo un po’ l’enfasi, eccessiva negli ultimi anni, sull’altissima cucina per puntare maggiormente su una ristorazione popolare ma di eccellenza, sulle botteghe, sui mercati, sugli artigiani, sulle aziende agricole, sui consigli per gite gastronomiche fuori porta che siano sostenibili in ogni senso, anche economico, per arrivare anche al mondo della ricettività, degli alberghi, degli agriturismi, con consigli anche sui viaggi”.

CiboToday anche a Bologna. Una sezione locale tutta rinnovata dedicata al food&beverage

CiboToday avrà una copertura nazionale e un aggiornamento quotidiano con un’intensa presenza sui social e con una newsletter giornaliera che punta a diventare appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. 8 città saranno quelle che avranno maggiori aggiornamenti. Tra queste anche il capoluogo felsineo. Sul quotidiano BolognaToday prende avvio così una sezione tutta rinnovata dedicata al settore Food&Beverage locale Senza trascurare le nuove tendenze, le opinioni, le prese di posizione sempre più necessarie in un periodo storico in cui il cibo è parte integrante del dibattito politico tra le polemiche sorte per il prossimo sbarco di Starbucks sotto le due Torri, il maxi piano legato ai sedici nuovi progetti legati al mondo del cibo nel capoluogo emiliano, e via discorrendo.

Ristorazione, personaggi, produttori saranno i punti cardine attorno ai quali ruota il progetto. Botteghe, mercati, pizzerie, prodotti e materie prime, saranno i contenuti che proporremo ai lettori, declinati in chiave locale.

Rimarrà centrale il tema della selezione e dei suggerimenti di qualità. CiboToday infatti si prenderà anche la responsabilità di stilare classifiche, liste, guide e graduatorie che metteranno in luce il meglio delle panetterie, delle pasticcerie, dei ristoranti, delle pizzerie ecc. e di tutto ciò che ruota attorno alle tematiche dell’enogastronomia. E poi ci sarà una nuova funzionalità per fruire di tutti questi consigli su una mappa interattiva, per permettere ai lettori di usare davvero i suggerimenti della redazione.

“CiboToday è un progetto editoriale molto ambizioso che si propone l’obiettivo di uscire fuori dagli schemi ormai consolidati del giornalismo enogastronomico – dichiara Luca Lani, CEO e co-founder di Citynews –. La nascita di questo prodotto ha anche lo scopo di essere piattaforma di elevata qualità ed un contesto editoriale per favorire la comunicazione delle eccellenze del settore Food, Horeca, ed in generale di tutte le importanti realtà che ruotano attorno al cibo ed alla sua cultura”.

