Cosa prevede il progetto di riqualifica del Teatro Romano di Bologna

Bologna sta per riportare in vita uno dei suoi gioielli archeologici. Parliamo del Teatro Romano, il monumento realizzato nel I secolo a.C. quando gli abitanti di Bononia (questo il nome della città all’epoca) raggiunsero lo status di cittadini romani. Scoperto nel 1979 durante la ristrutturazione di un immobile e poi chiuso definitivamente al pubblico nel 2000, l’antico teatro tornerà ad aprirsi ai cittadini bolognesi grazie anche alla qualità dell’offerta gastronomica.

Sono infatti 16 i progetti speciali approvati a inizio anno dalla giunta comunale in deroga al Regolamento Unesco che limitava le aperture di esercizi commerciali — soprattutto quelli alimentari — all’interno del centro storico. Tra questi il teatro, presentato dalla società Food For Real Estate srl per rendere gratuitamente visitabile uno dei siti archeologici del capoluogo. Restituendo così alla comunità uno spazio da vivere in più momenti della giornata. In che modo? Al suo interno ci sarà un’area pari al 10% della superficie totale destinata alla somministrazione alimentare di alta qualità (nessun pericolo, quindi, che questi meravigliosi spazi siano occupati da catene o fast food). Al piano meno 1, il 7% dell’area sarà invece dedicato alla vendita di specialità alimentari in collaborazione con Conad, l’insegna della grande distribuzione che ha da poco aperto un punto vendita Sapori&Dintorni in un altro contesto storico di pregio: l’edificio dell’ex Monte di Pietà a pochi passi dalla Cattedrale di San Pietro. Sempre al piano terra è inoltre previsto uno spazio attrezzato per il coworking, ancora una volta a ingresso gratuito. Al primo piano, infine, è prevista un’area polifunzionale dedicata a visite guidate, eventi e conferenze, gestita in partnership con Succede solo a Bologna Aps. Il tutto aperto e fruibile fino alle 23. Una riqualificazione quella del Teatro Romano che punta a valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Bologna, restituendo un luogo di pregio attraverso un progetto che diversifica l'offerta culturale della città.