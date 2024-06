A Bologna anche le focacce hanno dentro i salumi. Storia della Crescente col prosciutto

La prossima volta che vi trovate a passare per Piazza Maggiore, a Bologna, date un’occhiata a dove mettete i piedi: state calpestando un bellissimo pavimento in granito bianco e rosa, posato nel ’34 e spesso oltre una decina di centimetri. Se i bolognesi lo chiamano confidenzialmente ‘il crescentone’, il motivo è legato alla loro proverbiale tradizione gastronomica. Poco conosciuta fuori dall’Emilia, la Crescente è un esempio delle (a dire il vero poco numerose) specialità territoriali lievitate. Alta e soffice, tagliata a pezzi risulta leggermente rosata, e ricorda proprio il motivo al di sotto della facciata di San Petronio. Una semplice focaccia? Siamo nella ‘Grassa’, figuriamoci: anche lì ci vanno prosciutto crudo, pancetta oppure i ciccioli, e un po’ di strutto.

La Crescente bolognese: nascita della ‘colazione del fornaio’

Motore della vita cittadina, nelle botteghe dei fornai sono nate ricette e tradizioni antichissime. Una di queste riguarda la nostra Crescente, che si è cominciato a preparare (quando, nessuno lo può dire) ogni mattina a partire dalle eccedenze di impasto del giorno precedente. Le quali continuavano appunto a crescere, e si prestavano a un risultato soffice, seppur piuttosto compatto.

Per poter essere una colazione come una merenda di metà mattina piuttosto completa, alla carsent (ovvero ‘che cresce’) si aggiungevano ingredienti in più. Sta qui la differenza con il repertorio di focacce e lievitati salati di altre zone — da quella ligure alla schiacciata all’olio toscana — con una ricchezza che deriva dalla collaborazione ‘circolare’ tra diversi artigiani. Ecco come.

Salumieri e fornai uniti dalla focaccia col prosciutto

Pellegrino Artusi non manca di raccontarla alla voce n.194 del suo mitologico ricettario: “Quando sentii la prima volta nominare la Crescente credei si parlasse della luna”, ammette il gastronomo di Forlimpopoli, “si trattava invece della schiacciata, o focaccia, o pasta fritta comune che tutti conoscono, e tutti sanno fare, con la sola differenza che i Bolognesi, per renderla più tenera e digeribile, nell’intridere la farina coll’acqua diaccia e il sale, aggiungono un poco di lardo”. E non solo: nell’impasto finivano anche i ranzétt, i pezzetti tritati dalla coda del gambuccio di prosciutto, che rischiavano di andare irranciditi.

Il no waste naturalmente non è una novità, e per gli ingredienti i fornai si rifacevano alle proprie scorte di norcineria oppure ai colleghi salumieri, che fornivano i ‘fondi di magazzino’. Oggi ovviamente la Crescente si fa con un trito di prosciutto, pancetta (oppure ciccioli) di prima qualità, come prescrive la ricetta depositata nel 2013 dall’Associazione Panificatori di Bologna e Provincia presso la Camera di Commercio.

Dove mangiare la Crescente a Bologna

Nelle trattorie tradizionali arriva ancora nel cestino insieme a pane, gnocco fritto e magari crescentine (che — attenzione — sono una cosa diversa). La Crescente inoltre resta un pezzo forte di forni e panetterie di Bologna, tra i quali ce ne sono alcuni da segnalare.

Nella storica bottega di Paolo Atti & Figli, in pieno centro storico, la Crescente è un classico della merenda; così come al forno di Fiorini Gaetano, specializzato in panificati tradizionali. La si trova anche al Forno Brisa, nonostante sia ben più ‘giovane’, al Forno di Calzolari, nonché nei diversi punti vendita Forno di un Chicco e alla Bottega dei Grani Antichi. Ognuno dei posti la propone con piccole peculiarità, che meritano tutte l’assaggio.

Foto di copertina: Monica Campagnoli, Tortellini&Co