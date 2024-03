Forni, pasticcerie e bar per la colazione salata a Bologna

Pasticceria-Panificio

Forno Brisa Galliera

Cinque punti vendita cittadini, per il Forno Brisa avviato nel 2015 proprio qui in Via Galliera da Pasquale Polito e Davide Sarti (ecco la storia completa). Insieme ai loro giovani collaboratori ci hanno messo del loro per far ‘tornare di moda’ il pane di campagna, di grande formato, farine di selezione e pasta madre, affiancandoci via via una torrefazione e una linea di cioccolato bean to bar (lavorato cioè dalla fava alla tavoletta). In ogni negozio si può fare una colazione completa con i caffè della casa, i lievitati o la biscotteria secca, nonché diverse opzioni per chi preferisce il salato. Come le mitiche pizzette rosse, i rustici con spalla cotta e scamorza e le girelle salate con le verdure. Ci sono anche tranci di focaccia pugliese con olive e pomodorini, oppure patate e cipolla.