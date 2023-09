Le migliori pizzerie d’Italia secondo Gambero Rosso città per città

Esce il 28 settembre 2023 la guida del Gambero Rosso che segnala le migliori pizzerie d’Italia. Una panoramica di tutto il Paese attraverso i diversi stili di pizza e le insegne più autorevoli. In tutto i locali segnalati, con diversi punteggi, sono 735, un risultato interessante che culmina nei tre spicchi, il riconoscimento più alto dato alle migliori pizzerie in circolazione, e le tre rotelle, pari risultato ma nel campo della pizza a taglio.

Ad ottenere i tre spicchi sono ben 103 insegne, sparse in alcune regioni d’Italia. Mancano all’appello Molise, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige, almeno per quanto riguarda i premi più prestigiosi. Tra le regioni con le migliori pizzerie in testa la Campania, dove spopolano la provincia di Napoli e quella di Caserta, seguita dal Lazio, che va molto bene anche nel campo della pizza al taglio, e dalla Toscana. Tra conferme, nomi noti e novità assolute il panorama delle pizzerie italiane sembra sempre più vivace. Ecco le pizzerie premiate con i tre spicchi regione per regione:

VENETO

Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo (Vr)

I Tigli - San Bonifacio (Vr)

Guglielmo & Enrico Vuolo - Verona

Gigi Pipa - Este (Pd)

Grigoris - Mestre (Ve)

Panisfizio - Jesolo (Ve)

Da Ezio - Alano Di Piave (Bl)

LOMBARDIA

Dry Milano - Milano

Modus - Milano

Confine Pizza E Cantina - Milano

Crosta - Milano

Montegrigna - Tric Trac - Legnano (Mi)

Enosteria Lipen - Triuggio (Mb)

Inedito - Brescia

La Cascina Dei Sapori - Rezzato (Bs)

La Filiale A L'Albereta - Erbusco (Bs)

Anima Romita - Crema (Cr)

LIGURIA

Officine Del Cibo - Sarzana (Sp)

PIEMONTE

Sestogusto - Torino

Libery Pizza & Artigianal Beer - Torino

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese (To)

Gusto Divino - Saluzzo (Cn)

Gusto Madre - Alba (Cn)

Perbacco - La Morra (Cn)

Fuori Tempo - Canale (Cn)

EMILIA – ROMAGNA

Berbere? - Castel Maggiore (Bo)

Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia

'O Fiore Mio - Faenza (Ra)

TOSCANA

Apogeo Giovannini - Pietrasanta (Lu)

Battil'Oro Fuochi + Lieviti + Spiriti - Seravezza (Lu)

Bottega Dani - Cecina (Li)

La Ventola - Rosignano Marittimo (Li)

La Pergola - Radicondoli (Si)

Chicco - Colle Di Val D'Elsa (Si)

Giotto - Firenze

La Divina Pizza - Firenze

Il Vecchio E Il Mare - Firenze

La Pizza By Romualdo Rizzuti - Firenze

Giovanni Santarpia – Firenze

Lo Spela - Greve In Chianti (Fi)

'O Scugnizzo - Arezzo

Zenzero Osteria Della Pizza - Pisa

MARCHE

Mamma Rosa - Ortezzano (Fm)

Farina - Pesaro

UMBRIA

Meunier Champagne & Pizza - Corciano (Pg)

ABRUZZO

Impastatori Pompetti - Roseto Degli Abruzzi (Te)

La Sorgente - Guardiagrele (Ch)

Giangi Pizza E Ricerca - Arielli (Ch)

LAZIO

Agriristorante Il Casaletto - Viterbo

Pupillo Pura Pizza - Priverno (Lt)

Pupillo Pura Pizza – Frosinone

50 Kalo? Di Ciro Salvo - Roma

A Rota - Roma

Seu Pizza Illuminati - Roma

Allegri?o - Roma

Diego Vitagliano Pizzeria - Roma

San Martino Pizza & Bolle Roma

180g Pizzeria Romana - Roma

Sbanco - Roma

Tonda - Roma

La Gatta Mangiona - Roma

Casale Rufini - Gallicano Nel Lazio (Rm)

Mater - Fiano Romano (Rm)

Pizzeria Clementina - Fiumicino (Rm)

CAMPANIA

I Masanielli - Caserta

Sasa? Martucci I Masanielli - Caserta

Cambia-Menti Di Ciccio Vitiello - Caserta

La Contrada - Aversa (Ce)

Da Lioniello - Succivo (Ce)

Pepe In Grani - Caiazzo (Ce)

10 Diego Vitagliano - Napoli

Da Attilio Alla Pignasecca - Napoli

50 Kalo? - Napoli

Francesco & Salvatore Salvo - Napoli

La Notizia 53 - Napoli

La Notizia 94 - Napoli

Sorbillo - Napoli

Starita - Napoli

Oliva Da Concettina Ai Tre Santi - Napoli

Pizzeria Salvo - San Giorgio A Cremano (Na)

10 Diego Vitagliano - Pozzuoli (Na)

Le Paru?Le - Ercolano (Na)

I Vesuviani - Pomigliano D'Arco (Na)

Villa Giovanna - Ottaviano (Na)

Le Grotticelle - Caggiano (Sa)

Ma?Dia - Salerno

BASILICATA

Fandango - Potenza

PUGLIA

400 Gradi - Lecce

Canneto Beach 2 - Margherita Di Savoia (Bt)

Luppolo & Farina - Latiano (Br)

CALABRIA

Bob Alchimia A Spicchi - Montepaone (Cz)

SICILIA

Archestrato Di Gela - Palermo

La Braciera - Palermo

Saccharum - Altavilla Milicia (Pa)

L' Orso - Messina

Da Clara - Venetico (Me)

Verace Elettrica - Milazzo (Me)

Piano B - Siracusa

SARDEGNA

Framento - Cagliari

Maiori - Cagliari

Re | Mi - Sassari

Pizzeria Bosco - Tempio Pausania