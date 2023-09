Bologna: 13 bar e caffetterie dove trovare specialty coffee  

Pasticceria-Panificio

Forno Brisa Galliera

Dalla prima sede di Via Galleria aperta nel 2015, oggi i locali bolognesi della famiglia Brisa sono cinque, con Via Castiglione, Via San Felice, Lo Spaccio in Bolognina (che vende ottimi “brutti ma buoni”, come spiegato) e l’ultimo nato in Via Laura Bassi. Ottimo caffè in un panificio? Assolutamente sì, perché Pasquale Polito e Davide Sarti — come abbiamo raccontato — l’hanno voluto affiancare quasi subito alla produzione di pane e pizza. I chicchi di caffè, come quelli di grano, sono prodotti agricoli che occorre selezionare sul territorio, e dalla loro qualità dipende quella di un prodotto finito che si vuole buono, salutare e sostenibile. Così il caffè di qualità è presente da subito in ognuno dei punti vendita, prima selezionando specialty certificati bio e poi iniziando a tostare. Oggi lo fanno proprio nella prima sede di Via Galliera, che ospita dal 2020 la microtorrefazione “Brisa Coffee Roasters”, dove lavora un team specializzato. Una linea di specialty risultato della ricerca di anni e dello studio delle filiere del caffè nelle zone più vocate del mondo. Visitate personalmente, specie Perù e Honduras, per scelte che hanno un impatto positivo anche sull’ambiente e i suoi lavoratori. Si lavorano sia monorigine che miscele, perché la contaminazione — come per il miscuglio evolutivo dei grani — può essere un valore anche nel caffè.