Il weekend è alle porte, e con esso, una selezione di eventi enogastronomici in tutta Italia che sanno di autunno e dei suoi prodotti. Da nord a sud, ci sono appuntamenti imperdibili che vale la pena annotare in agenda, per chi desidera trascorrere il fine settimana tra show cooking, incontri tematici, degustazioni, laboratori, escursioni e mercati agricoli. Ecco alcune delle proposte più interessanti di questo weekend, che includono sia rassegne consolidate che giovani e interessanti format al loro debutto. Dal festival che celebra la multiculturalità (anche) attraverso il cibo all’evento dedicato al mondo naturale, dalle degustazioni di speck in vetta al festival che promuove il consumo di primi piatti. E poi, per gli amanti della grappa, ci sono le distillerie aperte in Veneto. Insomma, ancora una volta, ce n’è per tutti i gusti.

Primi d’Italia – Umbria

Torna nel centro storico di Foligno il “Festival Nazionale dei Primi Piatti” che promuove la cultura dei primi piatti in tavola. Quattro giorni di degustazioni continuative (5-10€) nei Villaggi del Gusto, in cui vengono serviti ininterrottamente ricette tipiche regionali a base di pasta, polenta, zuppe e riso con diversi condimenti, preparate da ristoranti di vari territori. Un programma fitto di appuntamenti tra lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi chef, mercati agroalimentari, artigianato e spettacoli. La buona pasta artigianale made in Italy viene anche esposta e venduta in Piazza della Repubblica, dove potrete trovare marchi come Benedetto Cavalieri, Pasta De Luca e altre eccellenze. Nell’Auditorium di Santa Caterina invece, verranno proposte 4 cene con un menu degustazione di primi piatti con abbinamento vini, che vedranno protagonisti gli chef stellati: Maurizio e Sandro Serva del Ristorante La Trota, Enrico Mazzaroni de Il Tiglio, Silvia Baracchi del Ristorante il Falconiere, e Nikita Sergeev del Ristorante L’Arcade.

Dove: Foligno

Quando: dal 29 settembre al 1 ottobre

Prezzo: ingresso libero

Fb: I Primi d’Italia

Multi – Lazio

Un nuovo festival di inizio autunno nato dall’incontro della rivista multimediale Lucy - Sulla cultura. e Slow Food Roma. Multi come suggerisce il nome celebra la multiculturalità e unisce diverse discipline, quali culture letterarie, musicali, coreutiche e gastronomiche, in modo trasversale. Un programma fitto di appuntamenti come lezioni, concerti, danze e degustazioni, che si svolgeranno nei giardini di Piazza Vittorio nel quartiere Esquilino. Tra gli eventi enogastronomici da non perdere la cerimonia del tè con l’Istituto Giapponese di Cultura, l’incontro sul sake e sul kombucha, le ricette del dialogo con la comunità Africana e Rete Diaspore del Lazio, il dibattito sul wok e gli incontri sulla forza della terracotta. Durante tutto l’evento ci saranno delle aree cucina per mangiare e bere.

Dove: Roma

Quando: dal 29 settembre al 1 ottobre

Prezzo: ingresso libero

Palinsesto: Multi

Naturale Festival – Lombardia

Seconda edizione dell’evento dedicato al mondo naturale a Milano. Una tre giorni che vedrà riuniti vignaioli, chef e fotografi da Mare Culturale Urbano per un fitto programma di dibattiti, concerti, cene a filiera corta, degustazioni di vini naturali e workshop. Naturale Festival ha l’obiettivo di promuove un atteggiamento etico e consapevole, sensibilizzando attraverso diversi ambiti. Workshop, laboratori come quelli su “Le fermentazioni spontanee delle verdure” e “Kombucha Scoby, questione di collaborazioni”, ma anche classi di meditazione, talk sul cambiamento climatico in viticoltura e numerosi appuntamenti dedicati alla buona cucina. Pranzi e cene con diversi ospiti, tra cui Andrea Zazzara e Franco Salvatore di 28 POSTI e Sara Capellini del Balin di Sestri Levante. Ci sarà anche una food court con le proposte di Ape Cesare, Fermento Camogli, Il Baretto, e il Naturale Market. Completano il calendario gli aperitivi musicali, le mostre e i dj set. Il Festival avrà inizio venerdì alle 18.00 e proseguirà gli altri due giorni dalle 12 fino alla sera.

Dove: Milano

Quando: dal 29 settembre al 1 ottobre

Prezzo: 13-18€

Sito: Naturale Festival

Vendemmia in Arte – Piemonte

Torna l’evento che da 28 anni celebra la fine della vendemmia nel Monferrato. Le vie e le piazze di Rosignano ospiteranno il villaggio del gusto e il villaggio dei vignaioli, dove degustare vini locali e prodotti artigianali. Ci saranno poi street art, mostre, masterclass sul Grignolino, mercatini degli artigiani, momenti musicali, spettacoli e passeggiate tra gli “infernot”, le famose cantine locali che hanno reso Rosignano Patrimonio UNESCO. In questa edizione si celebra anche Il sessantennale della legge dei vini DOC italiani, a cui viene dedicato il convegno di apertura al Teatro comunale. Durante la giornata viene organizzata anche l’esperienza di cerca del tartufo in Valle Ghenza a cura dell’Associazione Tartufai.

Dove: Rosignano Monferrato

Quando: 1 ottobre

Prezzo: ingresso libero

Sito: Comune Rosignano Monferrato

Festa dello Speck Alto Adige – Trentino Alto Adige

A Plan de Corones, nel cuore della Val Pusteria, questo weekend (dalle 10 alle 16) viene celebrato lo Speck Alto Adige IGP in una location d’eccezione dove poter ammirare il panorama delle Dolomiti. Ci saranno numerosi produttori altoatesini che porteranno in assaggio i loro prodotti ma anche diverse attività per conoscerne la storia e la produzione. Durante le due giornate vengono organizzate escursioni guidate in vetta (previa iscrizione) e degustazioni di speck al ristorante Kron, accompagnato da formaggi e vini locali. Tutto l’evento sarà accompagnato da intrattenimenti musicali e concerti.

Dove: Plan de Corones

Quando: dal 30 settembre al 1 ottobre

Prezzo: impianto di risalita 15€, degustazioni ed escursioni a parte (10€)

Sito: Speck Alto Adige

Distillerie Aperte - Veneto

La grappa è uno dei prodotti-simbolo dell’enogastronomia vicentina a cui viene dedicata una giornata con l’appuntamento annuale di Distillerie Aperte, organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza in collaborazione con EBAV. Un evento per promuovere e scoprire come nasce la grappa e gli altri distillati tradizionali veneti. Per l’occasione le distillerie storiche della provincia organizzano visite guidate su prenotazione dalle 10 alle 18 con degustazione.

Dove: Vicenza

Quando: 1 ottobre

Prezzo: 10€

Fb: Distillerie Aperte

Tiramisù Day – Veneto

Il Tiramisù è un dolce che unisce tutta l’Italia, fatto con i biscotti piemontesi, il mascarpone, il caffè arrivato per la prima volta a Venezia e il cacao giunto nei porti liguri. A Treviso viene dedicata una giornata a tutte le curiosità che lo riguardano, dalle origini alla ricetta originale, fino alle sue moderne interpretazioni. Si parte dalla mattina alle 9 con un programma denso di attività nelle principali piazze del centro. C’è la Tiramisù Challenge in cui tutti gli appassionati potranno cimentarsi in una gara di tiramisù casalingo, che verrà giudicato dagli chef di Assocuochi Treviso, inoltre quest’anno per la prima volta ci sarà anche la gara di Tiramisù per intolleranti al glutine e/o lattosio. Ci sarà anche la sfilata in abiti d’epoca, la passeggiata di 5km nel centro di Treviso e il laboratorio di tiramisù per bambini. Infine, le degustazioni durante tutta la giornata, accompagnate dal Prosecco delle cantine Val d’Oca e dal liquore Tiramisù di Casa di Bonaventura Maschio, il cui ricavato andrà in beneficenza.

Dove: Treviso

Quando: 1 ottobre

Prezzo: ingresso libero

Fb: Tiramisù Day

Coffee Boom

Il 1 ottobre SCA Italy - l’associazione di categoria che supporta tutta la filiera del caffè - celebra la Giornata Internazionale del Caffè (indetta da ICO, Internation Coffee Organization) con il Coffee Boom. Un evento diffuso su tutto il territorio italiano che ha l’obiettivo di far conoscere il mondo dello specialty coffee. Non solo un evento, ma un progetto che coinvolge caffetterie, scuole di formazione, torrefazioni e aziende, dove vengono organizzate degustazioni, masterclass, workshop e conferenze tematiche. Sono tante le città coinvolte, tra cui Palermo con il Bar Vabres, Desio con Caffè Ernani che apre il suo laboratorio di tostatura, Gravina con Pierre Cafè e molti altri. L’intero calendario aggiornato è consultabile sul sito.

Dove: Italia

Quando: 1 ottobre

Prezzo: ingresso libero

Sito: Scaitaly Coffe

L’American Bar dell’hotel Gleneagles al 1930 di Milano – Lombardia

Solo per una notte The American Bar dell’hotel Gleneagles in Scozia sbarca a Milano al 1930, famoso cocktail bar e speakeasy (35° posto nella World’s 50 Best Bars), insieme al Mariposa Negra Bar di Barcellona. Un evento che fa parte del loro programma di serate “Expedition Series”, che porterà il loro menu innovativo in giro per il mondo, a partire dall’Italia. Un appuntamento che vedrà tre bar che condividono lo stesso approccio, reinventare i classici di un tempo con tecniche innovative proposte da Michele Mariotti, Luca Corradini e Benjamin Cavagna. Nel corso della serata The American Bar presenterà 4 cocktail che fanno parte del nuovo menu Book of Berries, ovvero Cucumber, Kiwi, Aubergine e Bell Pepper.

Dove: 1930 Milano

Quando: 1 ottobre

Prezzo: ingresso libero

David Kinch al Genovese - Liguria

Per due giorni lo chef tristellato californiano David Kinch cucinerà al Ristorante Il Genovese per una cena a 4 mani con Roberto Panizza. Il tema sarà "La Cucina Classica Ligure e l'interpretazione della Riviera secondo David Kinch", e per l'occasione è previsto un menu degustazione che unisce la cucina di Kinch alla tradizione genovese. Tra i piatti che presenteranno ci sono Crudo di pescato locale con vinagrette speziata agli agrumi e la Mesciua con fagioli, farro, ceci, baccalà, aceto di vino rosso invecchiato. I piatti saranno accompagnati dai vini Triple A che vedranno protagoniste due aziende del territorio: l’Azienda Agricola Possa di Riomaggiore (sabato) e l'Azienda Agricola La Felce di Ortonovo (domenica). Alle due serate sarà presente anche Matthew Bowden, chef de cusine del ristorante Mentone di Aptos in California.

Dove: Ristorante Il Genovese, Genova

Quando: 30 settembre e 1 ottobre, 20:30

Prezzo: 90€, vini inclusi

Fb: Il Genovese