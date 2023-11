Trovare prodotti senza glutine, adatti alle persone celiache o a chi ha esigenze alimentari particolari, non è fortunatamente più così difficile. Sono piuttosto lontani i tempi in cui per fare acquisti di questo tipo era necessario rivolgersi a farmacie o negozi iper-specializzati dove — per dirla tutta — gusto e qualità non erano forse gli elementi principali. A Bologna le opzioni sono diverse, con alcuni forni e botteghe che propongono prodotti gluten-free con la giusta attenzione per gusto e varietà delle linee. Abbiamo selezionato le insegne più affidabili tra il capoluogo e i suoi dintorni, dove comprare pane, dolci e preparazioni gastronomiche buone per tutti.