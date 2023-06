Ristorante

La Bottega di Franco

Non esattamente in centro, e per questo dotata di un invidiabile spazio all’aperto (nonché di un parcheggio molto comodo), La Bottega di Franco è aperta dal 1981. L’insegna è ideale per grandi tavolate e perché no cerimonie, come anche cene più intime o pranzi in grande relax. D’estate, infatti, il giardino si trasforma in un’oasi dal sapore country chic, con aiuole fiorite, tovaglie bianche, sedie in ferro battuto e addirittura la possibilità di cenare in una casetta sull’albero. Cosa si mangia? Piatti creativi ma appaganti, come i rigatoni freschi al carbone con ragù bianco di cortile e tartufo (15€), lingua di manzo tonnata con polvere di capperi e gel di ciliegia (16€) e cremoso ai tre cioccolati con panna montata e croccante alle mandorle (7€). Prima di cenare, date un’occhiata al menu dei cocktail e magari ordinatene uno dalla “Gintoneria”.