Street Food

La Collina delle Meraviglie

In via di Sabbiuno, alle porte del capoluogo emiliano, la Collina delle Meraviglie apre le porte in primavera (quest’anno il giorno di Pasquetta). L’associazione culturale Dalla Terra in su propone, in una bella aia verde con vista sulle colline, laboratori per bambini, un mercatino dell’usato e sessioni di yoga, oltre a percorsi degustazione e la possibilità di fare un pasto in grande relax. Non c’è servizio al tavolo, quindi conviene passare dal bar per le bevande e poi affacciarsi al food truck Stappo per ordinare qualche fritto (panzerotti a 5€, stick di pollo a 8€) ma anche primi (strozzapreti al pesto e ravioli di zucca a 9€) e carne alla brace (grigliata mista a 12€). Mettete in programma un aperitivo al tramonto e ricordate che questa è un’attività stagionale che prosegue fino alla metà di settembre.