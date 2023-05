Guida ai migliori cocktail bar di Bologna

Cocktail bar

Velluto Botanique Eclectique

Pop, colorati, divertenti e con lo spirito di squadra, i ragazzi di Velluto sono tanto conosciuti in città come nel resto d’Italia. Complice il lavoro certosino del suo proprietario nonché bartender Enrico Scarzella, acclamato e fresco di premiazione come Best Barman in Italia 2023 per Identità Golose. Dal mattino fino al dopo cena Velluto offre una proposta che è attenta al no waste e alla tracciabilità dei propri ingredienti, che provengono quasi tutti dai mercati comunali della città. Melega e Natura Sì per frutta e verdura, Agnoletto e Bignami per le carni e pollami, Brunelli per pesce e crostacei, sono solo alcuni dei produttori da cui Velluto si rifornisce per calibrare il suo menu dal pranzo alla cena (prezzo medio 12€). Aperti anche a colazione dove è possibile conoscere la loro selezione di specialty coffee con varie estrazioni accompagnate da proposte dolci e salate (croissant dagli 1,80 ai 3,50€, trecce salate e calzoni 3,50€, toast da a 5€). E ovviamente i cocktail con un prezzo che varia dai 10 ai 16€ per i signature drink concepiti dalla casa.