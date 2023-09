Ristorante

Bottega Portici 2 Torri

Insegna costola del Ristorante stellato Portici, dell’omonimo hotel in via Indipendenza, di “casual food italiano”. Nel 2013 è nata l’idea di aprire un format più veloce e informale, senza derive creative o porzioni mini, ma che proponesse invece la cucina tradizionale ben fatta e senza troppi fronzoli. La prima Bottega Portici apre nel 2013 accanto all’hotel, ma la terrazza panoramica proprio sotto le Due Torri si trova in quella di piazza di Porta Ravegnana, aperta nel 2017 nello storico Palazzo Bega. Un indirizzo valido dalla colazione, in cui provare la caffetteria e la pasticceria dolce e salata. A pranzo e cena invece l’offerta è incentrata su taglieri di prodotti tipici con le crescentine e la pasta fresca che viene preparata nel laboratorio a vista. Ci sono tortellini, tagliatelle, gnocchi, tortelloni (anche fritti nella versione dolce) e una pasta del giorno. La buona notizia è che la pasta viene anche venduta da portar via, ma per chi volesse imparare a farla a casa, all’ultimo piano del palazzo c’è un’Academy che organizza corsi amatoriali e per professionisti.