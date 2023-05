Gelateria

Sablè Gelato

Il giovane Alessandro Cesari è un talento promettente. Dopo diverse esperienze nel mondo della pasticceria ha deciso di inaugurare il suo laboratorio in centro, dove lavora al motto di “meno è meglio”. Come nell’alta cucina, tutto parte dalla selezione delle materie prime — solo buon latte e frutta fresca — maneggiate il meno possibile per lasciar esprimere gusti e consistenze pure. Ma Cesari non manca di creatività e mette a punto gusti piuttosto particolari, come il sorbetto alla sangria, il fior di lamponi con honeycomb (una preparazione croccante a base di miele e zucchero) e il Favo e Fiori: un gelato realizzato con latte di vacca Guernsey infuso con camomilla e variegato con miele, favo millefiori e fiori eduli, che gli è valso diversi riconoscimenti. Come quello del Gambero Rosso come gelatiere emergente per il 2023. Da Sablè si trovano anche creme in barattolo fatte in casa (provate la Kiss Rock, alle nocciole croccanti), cioccolateria e biscotti e si organizzano corsi per appassionati. Il gelato costa 26€ al kg.