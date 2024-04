Dove mangiare di notte a Bologna: la nostra mappa

Bologna la grassa, la dotta e la rossa non smette di muoversi nemmeno di notte. Città universitaria e di studenti per eccellenza, che si sa, vivono la notte più di ogni altra categoria. E quindi come sfamare il popolo nottambulo del capoluogo emiliano, patria di tortellini, lasagne e bolliti? Tra le piccole vie del centro, sotto i famosi portici Patrimonio UNESCO, così come fuori dalle mura cittadine, c’è una nutrita schiera di locali che fanno da mangiare fino a tarda notte. Street food, focaccerie, forni, osterie e pizzerie che confermano Bologna come città dove il cibo non va mai a dormire. In questa mappa la nostra selezione per chi è alla ricerca di rifocillarsi anche a tarda ora.