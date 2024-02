Vi porto dentro il nuovo Starbucks (che ha il simbolo di Bologna sbagliato)| VIDEO

Dopo una lunga attesa sbarca a Bologna il primo Starbucks in via D'Azeglio. La famosissima catena americana inaugurerà la sua nuova sede domani. Oggi l'anteprima alla stampa per sfoggiare i loro spazi e mostrare come fanno i loro caffè, dolci e panini. Ci saranno molti spazi dove potersi sedere e studiare, da soli e in compagnia, e il menù include tutti i prodotti che si trovano negli altri negozi in tutta Italia.

"Vogliamo includere anche pietanze bolognesi in futuro" ha promesso Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia. "Nei film vengono scritti libri bellissimi negli Starbucks, spero che anche da questo emergano delle belle storie" ha aggiunto il sindaco Matteo Lepore presente all'anteprima.