6 gin prodotti in Emilia Romagna da provare

Nata nel 2022 questa azienda è l’unione tra il cocktail bar e ristorante Jigger Spiriti e Cucina con la quinta generazione della Medici Ermete che da 130 anni produce Lambrusco. The Jigger Society si propone come tramite per far conoscere il territorio e l’animo emiliano in Italia e nel mondo con prodotti legati al territorio, innovativi e ricercati. Questa realtà imprenditoriale oltre alla produzione di Esule, un Vermouth che si discosta dalla ricetta più classica risultando nuovo nei sapori e nell’identità, si fa notare anche per il suo JinQ. Un gin che ha come botaniche il ginepro, il bergamotto, il limone, l’arancia, il coriandolo, la menta, la salvia, la lavanda e il finocchio, tutte macerate separatamente per circa tre settimane leggermente filtrate prima di essere imbottigliate. Il risultato è un Old Tom - tipologia particolarmente dolce di gin – agrumato, erbaceo e leggermente floreale.

Gin Clandestino Il nome lo suggerisce: Clandestino è un gin che rimanda all’epoca del proibizionismo quando il distillato si preparava negli speakeasy, dei bar segreti in cui si producevano clandestinamente i “Bathtub Gin” dove alcol e spezie venivano miscelati dentro recipienti di fortuna. Un alcol di cereali, acqua e diverse botaniche per un sapore finale aromatico e complesso. Oltre al ginepro, qui si ritrova la piccantezza del coriandolo, note di cardamomo e calamo aromatico, un aroma resinoso e balsamico con qualche punta di agrumato. Il costo per bottiglia è di 39€ e la produzione è firmata da Mistico Speziale un’azienda nata nel 2010 da Saverio Denti, laureato in Tecniche Erboristiche che a soli 26 usa un appezzamento di terra della famiglia per produrre le sue prime erbe officinali. Poco dopo nasce il laboratorio a Roncadella dove le piante si trasformano in infusi e distillati e dove oggi produce anche liquori come il Nocino e il Limoncello, l’ultima novità è Erbe Amare, un amaro di erbe mediterranee, agrumi e acqua di mare. Gin DiBaldo Passiamo dunque a un Dry Gin balsamico e con sentori dei fiori della macchia mediterranea, prodotto a Rimini dall’azienda di Baldo Baldini, il liquorista che da sempre si dedica agli studi della materia prima per sviluppare prodotti e sapori nuovi. Profumiere e alchimista, Baldini è stato nominato nel 2020 Maestro d’Arte e Mestierie, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Are in collaborazione con ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Il Gin DiBaldo ha alcuni ingredienti provenienti da altre parti del mondo, viene preparato nel laboratorio di Viserba di Rimini ma segue una ricetta tenuta segreta e mai dichiarata. Esistono diverse versione del Gin DiBaldo, come il Paracelso (50€ per 50cl) fino al Gin Oro (122€ per 50cl). Gin Ginato Un gin non convenzionale quello della distilleria Ginato, un’azienda di Ravenna, che ricerca ingredienti da tutta Italia per produrre bottiglie insolite, come il gin al pompelmo (36€) realizzato con uva Sangiovese, bacche di ginepro e bucce di pompelmi rosa siciliani maturati al sole. Nel gin al pinot grigio invece (34€) viene unita l’uva Pinot Grigio agli agrumi siciliani e alle bacche di ginepro toscano. C’è poi la versione Gin Clementino con le uve Nebbiolo, clementine e arance. Da più di 50 anni Ginato si occupa di creare una connessione da nord a sud dell’Italia, scegliendo e unendo ingredienti di regioni diverse. Ogni bottiglia sta sui 36€ euro mentre le versioni mignon da 5Cl vengono poco meno di 5€.