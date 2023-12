Le 13 migliori botteghe per comprare i tortellini a Bologna

Negozio-Bottega

Pasta Fresca Naldi

In Via del Pratello, un pastificio con cucina dove è possibile anche sedersi per gustare qualche primo pronto in vaschetta. Il repertorio dei primi comprende lasagne ai carciofi o alla bolognese, maccheroncini e tortelloni, ma anche pasta e fagioli e spaghetti al limone. I tortellini si possono ordinare già in brodo, oppure portare a casa in vista delle feste. Prezzo: 41 € al kg.