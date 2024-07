Cinema si trasforma in un poliambulatorio: il Gynepro si trasferisce in una nuova sede

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

«Ci siamo spostati in pieno centro storico per essere ancora più vicini ai nostri pazienti e per offrire un servizio in più alla città di Bologna -dice il dottor Walter Ciampaglia, ginecologo e direttore sanitario della clinica-. Con l’accurata ristrutturazione dello storico edificio di viale XII Giugno, che in passato ha ospitato il cinema Fellini, poi diventato Rappini, abbiamo ricavato spazi all’avanguardia, ancora più confortevoli: un punto prelievi, ambulatori di visita e diagnostica, laboratori di genetica e sale operatorie, tutte dotate delle apparecchiature più moderne e di tecnologie di ultima generazione». Con il trasferimento della clinica Next Fertility GynePro, che da via Tranquillo Cremona si è spostata nello storico palazzo che sorge al civico 20 di viale XII Giugno, ora nel cuore di Bologna è operativo un nuovo poliambulatorio, che offre servizi di visita e diagnostica in numerose specialità, tra cui: ginecologia, cardiologia, endocrinologia, pediatria, urologia. Il poliambulatorio è già operativo da giovedì 20 giugno e sono previste agevolazioni per visite ginecologiche ed ecografie a giovani donne fino ai 25 anni. Riprenderanno invece dai primi giorni di luglio i trattamenti di procreazione medicalmente assistita, campo in cui da oltre vent’anni Next Fertility GynePro è un punto di riferimento nazionale. Dal 2002, anno in cui ha cominciato a operare, la clinica ha aiutato più di 5mila coppie provenienti da tutta Italia a coronare il sogno di diventare genitori, incoronando la città di Bologna a centro di eccellenza nel campo della medicina della riproduzione e nel trattamento dell'infertilità e offrendo speranza e soluzioni a chi affronta questo delicato problema. «La competenza dei nostri operatori, supportata da infrastrutture all’avanguardia, ci permette di offrire diagnosi e trattamenti di altissimo livello -riprende il dottor Ciampaglia-. Il nuovo poliambulatorio non solo migliora l’accessibilità ai servizi sanitari per i cittadini di Bologna, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella nostra missione di fornire cure personalizzate e di eccellenza. In particolare, per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita, utilizziamo tecnologie di ultima generazione e adottiamo le più recenti metodologie scientifiche, fornendo anche un prezioso e apprezzato servizio di diagnosi prenatale. Infine, la nostra nuova struttura ci permetterà di offrire alle coppie percorsi ancora più personalizzati, migliorando l’esperienza complessiva del trattamento». Next Fertility GynePro – Sin dal 2002 punto di riferimento nel campo della medicina della riproduzione, con sede dal 2024 nel cuore di Bologna, al civico 20 di viale XII Giugno, Next Fertility GynePro è dotata di tutte le apparecchiature più moderne e all’avanguardia, con strutture ambulatoriali e sale operatorie che permettono l’esecuzione di un ampio spettro di procedure medico-chirurgiche, incluse le più diffuse tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Alcuni dei suoi professionisti esercitano anche presso il poliambulatorio multispecialistico Next Fertility Verona: una struttura ambulatoriale che mette a disposizione competenze cliniche nell’ambito della medicina della riproduzione, sterilità, procreazione assistita, medicina prenatale, ginecologia ed ostetricia.