Bologna città 30, arriva la direttiva-stop di Salvini

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha firmato la direttiva che limita fortemente la possibilità di portare il divieto a 30 all'ora nelle città, dopo le polemiche che hanno seguito la scelta del sindaco di Bologna Matteo Lepore di estendere il limite dei 30 all'ora a buona parte delle strade cittadine.

L'atto del ministro, dopo il faccia a faccia con i sindaci avuto nei giorni scorsi, è stato inviato all'Anci, l'associazione dei Comuni (oltre che al Viminale, al ministero della Giustizia e a quello della Difesa) con la raccomandazione di dare "massima diffusione" alla direttiva e l'invito ai sindaci stessi ad "attenersi alle prescrizioni".

Nella sostanza, il ministro vincola a casi eccezionali e definiti puntualmente la possibilità di derogare al limite dei 50 all'ora previsto per le strade urbane. I provvedimenti presi a livello locale, recita un passaggio della direttiva, "devono essere informati, a pena di illegittimità degli stessi, ad un approccio capillare, consistente nell'introduzione di deroghe rispetto al limite generale di 50 km/h solo per strade e tratte delimitate".

Si evidenzia anche che come prevede il codice della strada il ministro "può incaricare gli uffici territoriali del ministero ad effettuare controlli in merito a tali provvedimenti". Dunque i 30 all'ora sono possibili, per Salvini, solo in "strade o tratti di strada tassativamente individuati, nonchè giustificati solo laddove sussistano particolari condizioni che richiedano l'imposizione di limiti diversi".

Tra le ragioni per poter portare al limite sotto i 50 vengono citate, tra le altre, situazioni di pericolo come l'assenza di marciapiedi, la presenza di attraversamenti non semaforizzati, restringimenti anomali della strada, pendenze elevate, e frequenza di ingressi e uscite carrabili. L'idea di base espressa nella direttiva del ministero è infatti che "l'imposizione generalizzata di limiti di velocità eccessivamente ridotti potrebbe causare intralcio alla circolazione e conseguentemente risultare pregiudizievole sotto il profilo ambientale, nonchè dell'ordinata regolazione del traffico, creando 'ingorghi e code' stradali".

"Gli impegni si mantengono: direttiva sulle zone 30 emanata. Ora confidiamo che il Comune di Bologna si adegui". Lo scrive sui social il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami, commentando la direttiva. "Se necessario, disapplicheremo queste ordinanze- aggiunge Bignami- intrise di un ideologismo fine a se stesso e prive di buon senso".