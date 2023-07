Troppo caldo, fa la doccia nudo in centro

Forse per il troppo caldo, così per darsi una rinfrescata ha pensato bene di "docciarsi" in strada. E' accaduto alle 11 di ieri, 7 luglio, in via dei Mille, in pieno centro.

Si è quindi tolto i vestiti sotto il portico, rimanendo completamente nudo, e si è rovesciato addosso alcune bottiglie di acqua.

E' intervenuta la Polizia, ma l'uomo, cittadino senegalese di 43 anni, non ha gradito l'interruzione, così ha bagnato anche gli agenti e ha tentato di scappare.

Infine è stato bloccato, è stato costretto e rivestitisi e ha rimediato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per atti contrari alla pubblica decenza.